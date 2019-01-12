Çavuşoğlu: Biz kimseden icazet almıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün (ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo) Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önce yaptığı açıklamalara karşı bugün yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Dünden Bugüne AK Parti Antalya Vefa Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yanıbaşındaki yangını söndürmek için bugün ortaya gerçek anlamda çözüm öneren, adım atan ve bölgenin istikrarı için en büyük katkı sağlayan ülke olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
— Bugün tüm bu özelliklerimizle dünyadaki en önemli aktörlerden birisi haline geldik. Suriye'de bir yangın var. Halep'ten bu yana ortaya koyduğumuz tavırlar ve tutumlar sayesinde, bu bölgede aktör olan herkesle birlikte ortaya koyduğumuz çalışmalar, hamlelerimiz sayesinde, İdlib muhtırası sayesinde bir taraftan sahada akan kanı, gözyaşını dindirdik diğer taraftan siyasi çözüm için anayasa komisyonu kurulması dahil ortaya büyük vizyonlar koyduk. Rusya, İran, Fransa, İngiltere, Amerika… Hiç farketmez. Bu konuda kim samimiyse herkesle çalışıyoruz. Herkesin tercih ettiği bir ülke varsa o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti çünkü adaleti savunuyor, Recep Tayyip Erdoğan barışı ve istikrarı savunuyor.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU TAVIR SAYESİNDE ABD ÇEKİLME KARARI ALDI'
- Son zamanlarda Fırat'ın doğusunda bize yönelik giderek artan tehdidi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır sayesinde ABD çekilme kararı aldı. Sahada güvenlik güçleri, diğer unsurlardan farklı sesler gelebilir ama Cumhurbaşkanımızın muhattabı da başkan Trump'dır. İki defa Cumhurbaşkanımıza 'çekileceğiz' dedi. Daha sonra da açıklamaları var. Bugün Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdik. Daha önce yaptığı açıklamalara karşı bugün yaptığı açıklama, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru buluyoruz. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton) Bolton'un ve diğerlerinin İsrail'den veya oradan buradan hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz, reddedeceğimiz bir üslupla Türkiye'ye yönelik böyle eleştiriler gelmesini de kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz.
'SİZ GEÇMİŞTE DE KÜRTLERİ KULLANDINIZ'
— Terörle mücadele ediyorsun. İşine gelince 'tamam', işine gelmeyince 'Türkler, Kürtleri katlediyor.' Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Türkiye Cumhuriyeti gerçekleri söyledi ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimiz bizim tavsiyelerimizi dinlemediler ama ortaya koyduğumuz senaryonun hepsi onların aleyhine gerçekleşti. Neymiş efendim terörle mücadele edince 'Kürtleri katlediyormuş.' O zaman Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da terörle mücadele ettiğiniz zaman Afganistanlıları, Iraklıları, Libyalıları katletmiş oluyorsunuz. Dertleri başka. Biz ilkeli davranıyoruz ve kararlıyız.
'AFRİN'DE DE YPG İLE MÜCADELE EDİYORDUK, O ZAMAN NİYE 'TÜRKLER KÜRTLERİ KATLEDİYOR' DEMEDİNİZ?'
- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlıyız. Bizim PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine DAEŞ'e karşı mücadele verirken kimseden icazet almadığımızı geçmişte gördüler. Afrin'de de YPG ile mücadele ediyorduk. O zaman niye 'Türkler Kürtleri katlediyor.' demiyordunuz? Çünkü bu tarafta onlarla iç içesiniz, silah veriyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz. Bir terör örgütüyle. Hani terörle mücadelede en önde ülkeydiniz. O zaman inandırıcılığınız kalmıyor. Biz kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz. Gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir taraftan Irak'ın yeniden inşası, istikrarı için çalışırken bir yandan Afganistan ve Pakistan'ı bir araya getirerek bölge istikrarı için çalıştığını, diğer yandan da Bosna ve Sırbistan'ı, Sırbistan ile Kosova'yı buluşturarak sorunların aşılması için çaba sarfettiğini dile getiren Çavuşoğlu, bunları yaparken dünyanın neresinde olursa olsun ülkenin çıkarlarını savunmak için de gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
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