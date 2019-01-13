AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine çıkacağız

Dağ, partisinin Aydın Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada partisinin dördüncü kez yerel seçime gireceğini söyledi.

Partisinin 2002'de iktidar olduğunda en büyük referansının Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki başarı hikayesi olduğunu aktaran Dağ, birilerinin o dönemde belediye başkanlığıyla başbakanlığın bir olmadığını söylediğini, buna rağmen Erdoğan ve arkadaşlarının ekonomiden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda elde ettiği başarıyla 2002'den sonra geçen seçimde yüzde 42'lik başarı elde ettiğini ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI, 'ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BOZULDU' İTTİFAKI DEĞİLDİR

Cumhur İttifakı'nın sadece 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir ittifak olmadığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinden sonra tüm Türkiye'de yaşanan, etrafımızı çevreleyen operasyonlarla birlikte bu süreçte ülkemizin bekası noktasında bu sürece dayalı bir ittifaktır. Seçimle kurulup seçimden sonra 'Öküz öldü, ortaklık bozuldu' ittifakı değildir. Açıkçası karşımızdaki illet ittifakı tam bunu karşılayan bir ittifaktır. Bir tarafta milletin geleceği için, bekası için ilkeler noktasında, 2014 seçimlerini baz alarak ortaya konulan bir ittifak var. Diğer tarafta ise 'Al gülüm, ver gülüm' noktasında devam eden 'Şu büyükşehir senin olsun, bu büyükşehir benim olsun' diye devam eden bir ittifak var."

31 Mart akşamında partilerin oy oranlarından ziyade ittifakların oy oranın konuşulacağını ifade eden Dağ, "24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yüzde 52.6 oranında oy aldı. Yaptığımız araştırmalarda da, çalışmalarda da gördüğümüz şu var ki Cumhur İttifakı bu seçimde Türkiye genelinde de yüzde 60'ın üzerine çıkarak kendi rekorunu egale edecektir. 31 Mart akşamının bize sağlayacağı en önemli imkanlardan birisi muhalefetin şu anda içinde bulunduğu durumdan kurtulmaktır. Aydın'da, İzmir'de, Muğla'da bugüne kadar çıkan neticeden daha farklı bir netice çıkarsa 31 Mart'tan sonra bu ülkenin en büyük kazanımı umutlu ve faydalı bir muhalefet olacaktır."

© AA / Mehmet Ali Özcan Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda kimse çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz, tüm teşkilatımız uymalıdır

Aydın'ın 31 Mart akşamı Türkiye'nin sonucunu merakla bekleyeceği bir il olacağının altını çizen Dağ, 15 yılda Aydın'a sadece ulaşım alanında 2 milyar liranın toplamda ise 30 milyarın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

'SİYASETİ ÇİRKİNLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ise yerel seçimlerden zaferle çıkmak için Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gece gündüz çalışacaklarını aktararak "Kampanyamız şölen havasında geçecek. Siyaseti çirkinleştirmeyeceğiz. Kötü söz söylemeyeceğiz. Rakibimizin kadın olduğunu, anne ve eş olduğunu unutmayacağız. Asla kötü söz söylemeyeceğiz. Davamıza yakışan asaletle mücadele edeceğiz. 31 Mart akşamı tüm Aydınlıların belediye başkanı olacağım" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Beki Kuvvet Erim, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP İl Başkanı Burak Pehlivan da katıldı.