Erdoğan: Tank Palet Fabrikası'nın satılması söz konusu değil

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası üzerinden yine CHP'yi eleştirdi, "Bu CHP zihniyeti neyin satılacağını neyin işletmeye alınacağını anlamaz. Mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması'nda konuştu.
- Burada Katar-Türkiye işbirliği var. Bu işbirliği kazan-kazan prensibine göre geleceğe yönelik örnek bir adımdır. Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecektir. Üstesinden gelinen her bir badire iki ülkenin kardeşliğini perçinlemiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.
— İçinde yaşadığımız çalkantılı süreçte kimi toplumlar para gücüyle emniyet alabileceklerine inanabilir. Ama bizim sorumluluklarımız itibariyle böyle bir hakkımız ihtimalimiz yoktur. Türkiye askeri kapasitesiyle siyasi, ekonomik ve diplomatik olarak güçlü olmak zorundadır.
- Birilerine bunu bırakamayız. Biz dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir milletiz. Bunu enson Kıbrıs'ta yaşadık. Ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktılar. Muhabere sistemlerimiz çöktü. Ortaklarımız telsizleri susturdu. Ama biz onlardan kurtulduk. Kendi telsizimizi kendimiz yapıyoruz. Şimdi de aynı oyunlar oynanıyor. Suriye'de… Şimdi bu oyunları oynayanlar şunu bilmeli ki kullandıkları enstrümanlar yanlış enstrümanlar. Bu yanlış enstrümanlar onları aldatıyor ama bizi aldatamayacaklar.
- Daha önce milli projeleri sabote edenler şimdi aynı tavrı bize gösteriyorlar. Ülkemizin savunma sanayiini on yıllardır yabancıya mahkum edenler şimdi utanmadan bizim politikalarımızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını adı ana muhalefet ama ana muhalefetten başka ne derseniz var, başını CHP çekiyor.
— Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız.
- (Tank Palet Fabrikası'nın satılacağı iddiası) Tank Palet Fabrikası'nda çalışan kardeşlerim başta olmak üzere kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Öncelikle fabrikamızın satılması kesinlikle söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmemiştir, bundan sonra da etmez. Bu CHP zihniyeti neyin satılacağını, neyin işletmeye alınacağını anlamaz. Mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. Burada yapılan iş özelleştirme değiltir. İşletme hakkının belirli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devridir.
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