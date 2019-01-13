FETÖ'den tutuklu Talha Uğurluel: Eşim ile disko ortamında tanışarak evlendim, bu durum bile FETÖ üyesi olmadığımın kanıtıdır

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Uğurluel, 1998 yılında örgüte ait 'Yeşilırmak' isimli dershanesinde görev yaparken kız arkadaşı ile evlenme isteğinin dershane yöneticileri tarafından kabul görülmediğini anlattı. Uğurluel şöyle devam etti: "Bundan dolayı dershaneden kızdım ve ayrıldım. Hatta daha sonradan evlenmiş olduğum eşim ile disko ortamında tanışarak evlendim. Bu durum bile benim FETÖ üyesi olmadığımın kanıtıdır."

Uğurluel ifadesinin devamında ise örgüte ait Sürat Turizm'in organize ettiği Umre turlarında rehberlik yaptığını bir seferinde kendisini yurt içinde bir toplantıya çağırdıklarını anlattı. 8 ay kadar bu şirkette çalıştığını aktaran Uğurluel, "Ali Karakaş'ın bu şirkette müdür olduğu dönemde Umre toplantısı yapıldı. Üç ya da dört kişi katılmıştık. Bu toplantıda nasıl daha çok kar edebileceği hususunda 3 saat konuşuldu. Bu durumdan büyük rahatsızlık duydum" dedi.

Soruşturma dosyasında Uğurluel'in 2007-2018 yılları arasında kaç defa yurt dışına çıkış yaptığına dair tespitler yer aldı. Buna göre Uğurluel'in toplam 11 yıllık süre zarfında 443 uçuş kaydı belirlendi. Bu uçuş kayıtlarında aynı zaman aralığında toplam 457.419 kişi ile giriş çıkış yaptığı belirlenirken, bunlardan 2487'sinin FETÖ şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Uğurluel'in ayrıca 2005-2018 aralığında nerelerde konakladığı da mercek altına alındı. 13 yıllık süre zarfında değişik mekânlarda toplam 233 adet konaklama kaydı bulundu. Bu konaklama kayıtlarında toplam 29.678 kişi ile aynı tarih aralığında konaklama yaparken, bunlardan toplam 259'unun örgüt şüphelisi olduğu tespit edildi.