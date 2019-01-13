Erdoğan: Grev, grev, CHP belediyeciliği bu

* Askıya çıkan seçmen kütüklerini inclediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin kayıtlarının olmadığı gördük. Geçen seçimden beri ilçe değiştiren 1.5 milyon kişinin 222 bini de AKP üyesi. Seçmen kütüklerinde yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştiren üyelerimizle hemen irtibat kuracaksınız.

* Sakarya, 31 Mart seçimlerinde sandıkları bir kez daha patlatıyor muyuz?

* Bir teşkilatın kadınları ayaktaysa, kapı kapı dolaşıp kadınlarla el ele veriyorsa bu teşkilat iktidar olur.

* Biz gittiğimiz her yerde icraatımızla, eserlerimizle konuşuruz, CHP laf…

* Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık. Bey Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde falan izlesin.

* CHP belediyeciliğinde nefes alamıyorum, maaşımı alamıyorum, diyor. Grev, grev. CHP belediyeciliği bu. AKP belediyeciliğinde bunların hiçbiri yok.

* İktidarımız döneminde, yani 16 sene Sakarya'ya toplam 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunu teşkilat olarak hep anlatmanız lazım, bunu herkes bilmeli.

* Bey Kemal'in yatırım gibi bir derdi yok zaten.

* Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri üzerinde yükselttik.

* Stad yaptık, yetmez, şimdi Sakarya'nın Süper Lig'e çıkması lazım.

* Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım.

* Savunma sanayimizin önemli şirketlerinden BMC'nin Sakarya Karasu'da 10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 500 milyonluk yatırımına temel attık.

* BMC'ye Arifiye'deki tank palet fabrikasının işletmesini verdik, BMC buraya 50 milyon dolar yatırım yapacak, tankların en ileri modernizasyonu yapılacak. İşçiler işten çıkarılmayacak, özlük haklarında kayıp olmayacak. İsterlerse daha sonra Karasu'daki fabrikaya geçebilecekler.

* Birileri ülkemizin önünü kesmek için her türlü yola başvuruyor… Biz oraya uzaydan eleman getirmeyeceğiz, Sakarya'dan alacağız, CHP zihniyeti bunun önünü kesiyor.

* Kendi tanklarımız, İHA'lerımız, SİHA'larımızdan sonra kendi savaş uçağımızı da yapacağız.