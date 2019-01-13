Ömer Öcalan: Devlet çağrı yaptı, görüşme gerçekleşti

HDP milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'la kardeşi arasındaki görüşme hakkında konuştu. Öcalan, "Aile olarak her hafta görüşme talebi yapıyoruz ve devlet çağrı yaptı, çağırdı aileyi ve başvurumuzu olumlu yanıtladı" dedi.

© Fotoğraf : DHA HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’la görüşmesi hakkında açıklama yaptı. BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre Ömer Öcalan, görüşmenin devlet yetkililerinin çağrısı üzerine gerçekleştiğini söyledi. Yarım saatlik görüşmede birçok konunun görüşüldüğünü belirten Öcalan, detayları babası Mehmet Öcalan’la yapacağı görüşmeden sonra öğreneceğini ifade etti.

Ömer Öcalan şunları söyledi: “Dün saat 18’de babamla görüştüğümde adadan çıkmış, avukat arkadaşlarımızla birlikte İstanbul’a dönüyordu. Görüşme yaklaşık yarım saat sürmüş. Aile olarak her hafta görüşme talebi yapıyoruz ve devlet çağrı yaptı, çağırdı aileyi ve başvurumuzu olumlu yanıtladı. Babam da bir önceki gün İstanbul’a gitti, dün de sabah erkenden İmralı’ya hareket etti, görüşme gerçekleşti. Öcalan’ın morali güçlü, sağlığı yerindeymiş.”

‘KÜRTLER 20’NCİ YÜZYILDAKİ KÜRTLER DEĞİL’

Öcalan, “Devletin bu yönüyle Kürtlerin mücadeleyi yükseltmesinin önünü kesmeye dönük bir hamle olarak görüyorum. Eğer hukuk ve adalet olsaydı, her tutuklu ve hükümlünün yasal hakları vardır. Haftada bir tüm 10 dakikalık telefon, mektup telgraf dahil tüm iletişim imkanlarını kullanabilmelidir” dedi.

Abdullah Öcalan’ın 15 günde bir ailesiyle görüşme hakkı olduğunu belirten Öcalan, şöyle devam etti: “Ayrıca aile dışında kendisinin belirlediği üç kişiyle de görüşme hakkı var. Maalesef 20 yıldır bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bir de onun siyasi bir karakter olduğunu da unutmamak gerek. Orta Doğu’ya etki edebilecek siyasi bir aktördür. Orta Doğu’daki kaosun bir nebze de olsa rahatlaması ve sakin bir ortama geçmesi için Öcalan’ın fikirleri bu noktada önemli. Devletin, Kürtleri 21’inci yüzyılda statüsüz bırakmaya yönelik hamleleri karşılık bulmayacak çünkü Kürtler, 20’nci yüzyıldaki Kürtler değil artık.”

‘GÖRÜŞME AÇLIK GREVİ SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİ’

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bir yıldır tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi talebiyle 6 Kasım 2018’de açlık grevine başlamıştı. Güven’in başlattığı açlık grevine birçok cezaevinde 256 tutuklu da destek veriyor.

Öcalan ile gerçekleşen görüşmenin cezaevlerinde devam eden açlık grevi eylemlerine etki edip etmeyeceği sorusu üzerine Ömer Öcalan, “Açlık grevinin sonucunda gidilen bir görüştür. Talep sadece bu muydu, onu biz bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla Sayın Öcalan’ın üzerindeki tecridin komple kaldırılmasına dönük yapılan eylemlerdi. Leyla Hanım rekor bir oyla Hakkari milletvekili seçildi, onun şahsına uygulanan bir hukuksuzluk söz konusu hem de genel Kürt siyaseti üzerinde bir ambargo ve tasfiye siyaseti söz konusu” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin açlık grevini sona erdirip erdirmeyeceğini bilmediğini söyleyen Öcalan, “Biz, hiçbir toplumsal mücadelede kimsenin saçının bir teline zarar gelmesini istemiyoruz. Açlık grevi eylemine girenler kendi iradeleriyle başlattılar, yarım saatlik dahi olsa o görüşme, açlık grevi eylemini gerçekleştiren arkadaşlarımız sayesinde oldu. Ama bu görüşme açlık grevi eylemlerinin son bulmasına yeter mi, onu bilmiyorum. Kendi iradeleri ile başlattıkları eylemin sonucunu da yine bu arkadaşlarımız karar verecektir” diye konuştu.