Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 7. yılı nedeniyle tweet attı.
'@Fenerbahce' etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi "Ordinaryus" Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/V95bhUfhRf— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 13, 2019
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