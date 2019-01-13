Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümü nedeniyle saygıyla andığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 7. yılı nedeniyle tweet attı.

'@Fenerbahce' etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi "Ordinaryus" Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/V95bhUfhRf — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 13, 2019

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