Kalın'dan Trump'a yanıt: Teröristler müttefikiniz olamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye açıklamasına cevap verdi.

Kalın da Trump'a cevabı sosyal medya hesabından verirken şunları söyledi: "Teröristler partneriniz ve müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz."

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 13, 2019

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