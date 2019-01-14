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07:50 14 Ocak 2019
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    Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

    'Sahte seçmen kayıtlarına yenileri eklendi'

    © Sputnik / Erhan Demirtaş
    Türkiye
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    İstanbul’un çeşitli semtlerinde sahte seçmenlerin kayıtlı olduğu yönündeki iddialara yenileri eklendi. Buna göre Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın olmayan 5. katında sahte seçmen kayıtlarına rastlandı. Üsküdar'da üç bloklu boş bir binada 43 sahte seçmen tespit edildi.

    CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Sahte seçmen iddiaları meclis gündeminde
    Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın iddiasına göre, Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir'deki Havyar Sokak 48 numarada yaşayan bir apartman sakini, oturma kağıdını İstanbul'a taşımak için mahalle muhtarlığına giderek evrak talebinde bulundu. Evrak işlemleri sırasında mahalle muhtarı, apartman sakinine " Sizin apartmanınızdaki 5. kattaki daire de bir kadın oturuyor ama gelmiyor, bulamıyorum. Karşılaştınız mı" diye sordu. Muhtarın sorusu karşısında şaşıran apartman sakini de "Bizim apartmanımızda 5. kat yok. Bir yanlışlık var" dedi.

    Muhtarın seçmenin bilgilerini kendisine gösterdiğini anlatan apartman sakini, "Apartmanımıza kaydedilen kadının kağıtları nüfus müdürlüğünden geliyor. Nüfustan geldiği için muhtar da haliyle kaydediyor. Görünen 5. katta böyle birinin adı var. Ama apartmanda böyle bir daire yok" ifadelerini kullandı.

    Nüfus müdürlüğünü arayarak karşılaştığı olayı anlattığını söyleyen apartman sakini, nüfus müdürlüğünden ‘Bizim bir ilgimiz yok' cevabını aldığını belirterek, "Tüm olay belediyede dönüyor. Orada nüfus kaydı oluyor. Seçmen olmayan seçmenler kütüğe giriyor. Oy verileceği zaman adlarına oy kullanılıyor. Bu hepimize haksızlık. Hiç olmayan seçmenler oy veriyor" diye konuştu. Apartman sakin, Cihangir'deki bir taksi durağının bulunduğu alanda da nüfus kayıtlarında olmayan bir binanın gösterildiği ve olmayan ailelerin seçmen yazıldığını söyledi.

    BOŞ BİNADA 43 KİŞİ

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
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    Üsküdar Selimiye Mahallesi Şerif Kuyusu Sokak'ta inşaatı süren ve boş olan bir binada ise 43 sahte seçmene rastlandı. CHP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı avukat Onur Cingil'in ortaya çıkardığı seçmen listesinde kapı numarası 69/1 olan binanın 10. dairesinde 10 kişi, 69/2 kapı numaralı blok daire 9'da 20 kişi, 69/3 nolu blokta ise daire 1'de 4 kişi, daire 10'da ise 9 kişi tespit edildi.

    Aynı daire de gözüken seçmenlerin farklı soy isimler taşıdığını söyleyen Cingil, "Bu alanda 1 yılı aşkın bir zamandır inşaat var. Seçmen listelerinin incelenmesi sonucu sadece bu inşaatta toplamda 43 sahte seçmen tespit edildi. Bu da diğer seçmen olayları gibi benzer bir hayali seçmen, seçim hilesi olayı" dedi.

    Etiketler:
    yerel seçim, sahte seçmen, oy, İYİ Parti, İBB, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Türkiye
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