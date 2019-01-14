Tarihi elektrik fabrikası, arazisiyle birlikte satışa çıkarıldı

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre, İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan tarihi elektrik fabrikasının, 11 dönümlük arazisiyle birlikte yeniden satışa çıkarıldığı anlaşıldı.
NE OLMUŞTU?
ÖİB'in geçen yıl satış ilanına çıkması yankı yaratmış ve izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir endüstri tarihinde çok önemli yeri olan bu yapıyı restore ederek kent yaşamına kazandırmak istediklerini söylemişti. Bunun için iki kez başvurduklarını belirterek "Bu yapının satılmaya değil korunmaya, yaşatılmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya ihtiyacı var. Biz de buna talibiz" demişti.
Elektrik Mühendisleri Odası da, yapı ve arazisinin amaç dışı kullanımının önlenmesi için tapunun yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini ve yenilendikten sonra müze ve eğitim amaçlı kullanılmasını istemişti.
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