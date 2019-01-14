Tarihi elektrik fabrikası, arazisiyle birlikte satışa çıkarıldı

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre, İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan tarihi elektrik fabrikasının, 11 dönümlük arazisiyle birlikte yeniden satışa çıkarıldığı anlaşıldı.

İlk özelleştirme kararı aleyhine İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruya mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosyayı Danıştay'a taşıdıklarını belirten avukat Senih Özay, "Stajyer avukatımızın tesadüfen görmesiyle parselin 16 Nisan 2019'da ihaleye çıkarılacağını gördük. 60 gün içinde yine Danıştay'da bir dava açacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

ÖİB'in geçen yıl satış ilanına çıkması yankı yaratmış ve izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir endüstri tarihinde çok önemli yeri olan bu yapıyı restore ederek kent yaşamına kazandırmak istediklerini söylemişti. Bunun için iki kez başvurduklarını belirterek "Bu yapının satılmaya değil korunmaya, yaşatılmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya ihtiyacı var. Biz de buna talibiz" demişti.

Elektrik Mühendisleri Odası da, yapı ve arazisinin amaç dışı kullanımının önlenmesi için tapunun yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini ve yenilendikten sonra müze ve eğitim amaçlı kullanılmasını istemişti.