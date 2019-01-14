Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Trump'a: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil hamisidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" ifadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Kürtlerin düşmanı değil hamisidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabında konuya dair paylaşımlarda bulunan Altun, "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır" dedi.

Altun, şöyle devam etti:

— Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir.

Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur.

Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır.

PYD ve YPG bir terör örgütüdür.

Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 14, 2019

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