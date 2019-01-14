Milli Savunma Bakanlığı, 'Mahvederiz' diyen Trump'a Erdoğan'ın mesajıyla yanıt verdi

ABD'nin Suriye'den askerlerinin çekilmesi hakkında Ankara ile Washington arasındaki gerginlik ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yeni bir boyuta taşındı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yle ilgili "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 26 июня 2015 г.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti. Trump, aynı zamanda Kürtlerin de Türkiye'yi tahrik etmesini istemediklerini ifade etmişti.