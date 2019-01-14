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12:34 14 Ocak 2019
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'daki referansı olan Novovoronej-2 Santrali.

    Amaç enerjide dışa bağımlılığı azaltmak: Türkiye'den 25 öğrenci daha nükleer enerji eğitimi için Rusya'ya gönderiliyor

    © AA /
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin nükleer güç santrallerinde yetişmiş insan kaynağını artırmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için 25 öğrenciyi Rusya'ya, 7 öğrenciyi de Çin'e gönderiyor. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca burs ve yurt imkanlarından faydalanacak, uygulamalı staj yaparak bilgi ve birikimlerini artıracak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'deki yerlileştirme ve nükleerdeki 'know-how teknolojisini' geliştirmek üzere 32 öğrenci daha yurt dışında eğitim alacak.

    Japonya'nın Fukui kentindeki Monju nükleer santrali
    © AA /
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    Söz konusu öğrencilerden 25'i Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yetişmiş insan kaynağının artırılması amacıyla Rusya'ya gönderilecek.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yapmış olduğu protokollerle Rusya'da öğrenim görecek öğrenciler, yapacakları stajdan sonra alanlarında çalıştırılmak üzere Türkiye'ye gelerek Akkuyu NGS'de istihdam edilecek.

    Rusya Federasyonu St. Petersburg Politeknik Üniversitesi ile imzalanan protokol ile Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği alanında 14 kişi, Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği alanında ise 11 öğrenci eğitim alacak.

    RUSÇA ÖĞRENİLECEK, 1-3 YIL STAJ YAPILACAK

    MEPhI'de eğitimi gören Türk öğrenciler ve Akkuyu Nükleer Santrali baş mühendis yardımcısı Sergey Kozırev
    © Sputnik / Amur Gadjiev
    Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler nisanda Akkuyu NGS'de işbaşı yapacak
    Nükleer alanda eğitim almak isteyen öğrenciler yazılı ve sözlü mülakat aşamalarından sonra programa katılma hakkı kazanacak.

    Eğitim dili iki yıl boyunca İngilizce olarak devam edecek programda öğrenciler uzmanlık dersleri alırken, Rusça da öğrenerek bu dilde yetkinlik kazanacak. Yüksek lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler Rosatom devlet kuruluşunun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimler alarak 1-3 yıl staj yapacak.

    Programa katılmak isteyen öğrenciler başvurularını www.akkuyu.com adresi üzerinden tamamlayabilecek.

    'UZMAN KADROLARIN SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR'

    MEPhI'de eğitimi gören Türk öğrenciler
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Rusya mezunu ilk nükleer uzmanı Türk öğrenciler Sputnik’e konuştu
    Enerji Mühendisliği ve Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alacak 7 öğrenci de Çin'in saygın akademik kurumlarından Tsinghua Üniversitesi'ne gönderilecek.

    Çin hükümeti tarafından da desteklenen programa ilişkin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başvuruları kabul edilmeye başlandı. EUAS International ICC koordinatörlüğünde yapılacak program ile Türkiye'nin enerji politikalarında stratejik öneme sahip nükleer tesislerindeki uzman kadroların sayısının artırılması hedefleniyor.

    Programa başvurmak isteyen ve en az bir mühendislik lisans bölümünden mezun olmuş durumdaki öğrenciler, öz geçmiş ve transkriptlerini yarına kadar icc-hc@enerji.gov.tr adresine göndererek başvurularını tamamlayabilecek.

    147 ÖĞRENCİ DAHA EĞİTİME GİDECEK

    Rusya'dan Türk öğrencilere ücretsiz üniversite ödülü
    DHA
    Rusya'dan Türk öğrencilere ücretsiz üniversite ve nükleer eğitim ödülü
    Türkiye nükleer alanda eğitim almak için 2011'den bu yana toplam 244 öğrenciyi Rusya'ya gönderdi. Bu öğrencilerden 35'i geçen yıl mezun olarak Akkuyu Nükleer AŞ'de işe başladı.

    Ayrıca 147 öğrenci daha bu alanda eğitim almak için yurt dışında lisansüstü eğitim almaya hak kazandı.

    Eğitim programları kapsamında, öğrenciler sadece ücretsiz eğitim almayacak, eğitim süreleri boyunca burs ve yurt imkanlarından da faydalanarak uygulamalı staj yaparak bilgi ve birikimlerini artıracak.

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    Etiketler:
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çin, Türkiye, Rusya
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