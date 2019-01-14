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12:33 14 Ocak 2019
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    gözaltı - tutuklama

    'Ankaralılar' çetesi çökertildi: 35'i kadın 50 kişi gözaltında

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde büyük bir uygulama gerçekleştirildi. Gece kulüplerine baskınlar düzenleyen polis, konsomatrislik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 35 kadın ile birlikte toplamda 50 kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yılda da baskın ve denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 00:00'dan itibaren ilçe genelinde çok sayıda polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

    Uygulama kapsamında Harbiye'de 2 gece kulübüne baskın düzenleyen ekipler, ilk olarak kapıda 'bodyguard' görevi yapan 2 kişinin üst aramalarını gerçekleştirdi. Üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Palu ailesi
    © Fotoğraf : Youtube
    Palu ailesine canlı yayında baskın: Tuncer Ustael ve Emine Palu stüdyoda gözaltına alındı
    Ekipler ardından gece kulübüne girerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde konsomatrislik yaptığı belirlenen 11'i Ukrayna uyruklu olmak üzere 35 kadın gözaltına aldı. Kulüpteki kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekipleri, ilçe genelinde toplamda 12 gece kulübüne 420 bin lira para cezası kesti.

    Kulüpte gözaltına alınan kadınlar, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bulaşıcı hastalık tespitinin yapılması için sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca saat 22:00'den sonra alkol satışı yapan bir tekel bayine, kumar oynatıldığı tespit edilen bir kafeteryaya da idari işlem yapıldı.

    FUHUŞ YAPANLARA VE YAPTIRANLARA BASKIN

    Uygulama kapsamında polis ekipleri, Mecidiyeköy Atakan Sokak'ta fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında fuhşa yer temin eden 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 7 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, bir miktar kokain, esrar ve "skunk" diye tabir edilen ot esrar ile toplamda 5 bin 305 lira ele geçirildi.Kurtuluş'ta şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 92 adet fişek, Bozkurt Mahallesi Gediz Sokak üzerindeki asker eğlencesinde de yine 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

    ‘ANKARALILAR' ÇETESİ DE ÇÖKERTİLDİ
    Öte yandan Şişli polisi, uzun süredir peşinde olduğu 'Ankaralılar' grubu olarak bilinen torbacı çetesinin araçla Feriköy'de olduğunu tespit etti. Aracı takibe alan araştırma polisi, Ergenekon Caddesi üzerinde önlerini keserek durdurdu. Araçta bulunan 2'si kadın 4 şüpheliyi etkisiz hale getiren polis, araçta didik didik arama yaptı.

    Nikaragua İnsan Hakları Merkezi (CENIDH) bir dizi kentte hükümet karşıtları ve yanlıları arasında çarşamba ve dün sabah saatlerinde yaşanan çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğünü, 88 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve iktidardaki partisi Sandinista Ulusal Özgürleşme Cephesi'ne yönelik eylem dalgasının başladığı nisan başından bu yana yaşanan en ölümcül günlerden biri oldu. Ölü sayısı 100'ü bulurken, toplamda 900'den fazla kişi yaralandı.
    © REUTERS / Oswaldo Rivas
    Nikaragua polisinden, muhalif medya kuruluşunun binasına baskın
    Yapılan aramalarda ön koltuğun arkasına yapılan özel bölümde, piyasa sürülmek üzere hazırlanmış satışa hazır 245 paket 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

    Ayrıca 1 adet tabanca ve tabancaya ait 11 adet mermiyi ele geçiren polis, araçta yakalanan çete lideri Mahsuni T.'nin iç çamaşırında 'marijuana' maddesi buldu. Şehnur S.'nin üzerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 8 bin 100 liraya el konuldu.

    Etiketler:
    Ankaralılar, tutuklama, gözaltı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli, İstanbul, Türkiye
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