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12:33 14 Ocak 2019
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    KOAH ilaçları

    SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı

    Pavel Lisitsyn
    Türkiye
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    KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 30 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
    © AA /
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    Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk" ifadesini kullandı.

    Geri ödeme listesine ekledikleri ilaçların, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğunu vurgulayan Selçuk şöyle devam etti:

    "Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.  Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8547'ye ulaştı.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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    Etiketler:
    ilaç, geri ödeme, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye
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