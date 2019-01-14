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    Araba fiyatına tespih satıyorlar: 'Altın ve dövize karşı alternatif yatırım, bayanların bile koleksiyonu var'

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    • Araba fiyatına tespih satıyorlar: 'Altın ve dövize karşı alternatif yatırım'
    • Araba fiyatına tespih satıyorlar: 'Altın ve dövize karşı alternatif yatırım'
    • Araba fiyatına tespih satıyorlar: 'Altın ve dövize karşı alternatif yatırım'
    • Araba fiyatına tespih satıyorlar: 'Altın ve dövize karşı alternatif yatırım'
    • Araba fiyatına tespih satıyorlar: 'Altın ve dövize karşı alternatif yatırım'
    © Fotoğraf : İHA
    Aksaray’da yeni açılan tespih evinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen tespihçiler, tespih severlerle buluştu. 2 bin liradan 50 bin liraya kadar fiyatları olan tespihlerin görücüye çıktığı tespih evinde ikinci el araç fiyatına alıcılarıyla buluşuyor.

    Aksaray’da yeni açılan bir tespih evinde satışa sunulan tespihlerin fiyatı 2 bin lira ile 50 bin lira arasında satışa sunuluyor. Araba fiyatına satılan tespihler altın ve dolardan daha fazla getiri getirdiği için yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

    Aksaray'da yeni açılan tespih evinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tespihçiler, tespih severlerle buluştu. 2 bin liradan 50 bin liraya kadar fiyatları olan tespihlerin görücüye çıktığı tespih evinde ikinci el araç fiyatına alıcılarıyla buluşuyor. Kehribar, oltu ve Osmanlı dökümü gibi onlarca çeşit tespihlerin satışa sunulduğu tespih evinde 25 bin TL'ye bir tespih satışı yapıldı. Tespih severler tespihin dolar ve altın yatırımdan daha çok getirisi olduğunu söyleyerek, tespihlerin de bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

    Tespih Severler Derneği
    DHA
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    Tespih evinde 25 bin TL'ye bir tespih alan Efdal Arıkan, tespihin güzel bir yatırım aracı olduğunu belirterek, "Bakıyorum, benim içime sinen, hatasız olanlardan tespih alıyorum. Hiç fiyatına bakmadan, 30 bin TL'ye, 40 bin TL'ye aldığım tespihler var. Ben hobi olarak yapıyorum, bir de yatırım olarak yapıyorum. Güzel bir yatırım yani. 15 bin TL'ye alıyorum 1 sene sonra 30 bin TL veriyorlar, bakmıyorum. Gayet güzel bir yatırım. Altın, dövizden daha fazla getirisi olan bir yatırım. Benim şu tespihim Türkiye'de en tutulan renklerden çok hoş bir tespih. Benim bu tespihime 25 bin TL verdiler vermedim. Ben bunu 2 sene önce 13 bin TL'ye aldım. Bu bir tutku, nasıl herkesin bir hobisi var, kimisi lüks arabalardan hoşlanır, benim hobim de tespih. Hoşuma gittiği zaman 20 bin, 30 bin TL, hiç bakmadan alıyorum" dedi.

    'ÇOK BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİ'

    Caretta caretta
    © Fotoğraf : DHA
    Caretta carettaların kabuklarından tespih yapıp satıyorlar
    Tespih evi işletmecisi Nail Güzel ise amaçlarının tespih kültürünü devam ettirmek olduğunu belirterek, "Aksaray'da bu çok büyük bir eksiklikti. Tespih camiası olarak bütün illerde var bu. Adana'da, Ankara'da, Adıyaman'da böyle tespihçiler evi, kahvesi. Biz de Aksaray'da böyle bir eksiği tamamlamak için bunu yaptık. Tespihte hoş muhabbet vardır. İlla bir yere gidip kahvede çay içmek değildir. Tespihteki muhabbet, bizim sevdiğimiz budur. Biz de bu kültürü aşılamak için böyle bir ortam kurduk. Tespih zevktir, hobidir. Bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. İşte gümüş, tespihti, bunlar değildir. Tespih elimizde çektiğimiz stres ve sabırla çektiğimiz stresi alan bir şeydir. Kültürümüzün devamı gelen bir şeydir. Şu anda da zaten bizim kültürümüzden ziyade dış ülkelere açılan bir kültürümüz oldu. Tespih sadece Türkler değil, ya da Türkiye'de yaşayanlar değil, yurt dışından da alanlarımız oluyor. Çok büyük tespihçilerimiz var. Bu tespih atamızdan gelen bir şeydir, hobidir, zevktir ölmez" şeklinde konuştu.

    'ARTIK BAYANLARIN BİLE TESPİH KOLEKSİYONU VAR'

    CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz
    © AA / Okan Özer
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    Tespihçi ve tespih sever Adem Bozkurt da kuyumculuğu bırakıp tespih işine girdiğini belirterek, "Yaklaşık 6-7 senedir bu işin içindeyim. Daha önce sarraf, kuyumculuk işi yapıyordum. Son 6-7 sene önce tespih işine girdim. Şu elimdeki Osmanlı tespihi. Yaklaşık 120 gram geliyor. 1923'ten önce dökümü dökülmüş, ondan sonra bunların dökümü durduruldu zaten. Şu an bunun fiyatı 20 bin TL. Şu elimdeki parça 20 bin TL. Şu gördüğünüz ürün de 17 bin 500 TL. Bu da Osmanlı sıkma kehribardır. Çok özel bir üründür ve 116 gram civarında geliyor. Bundan önce bunların gramını 20 dolara, 30 dolara satıyorduk. Dolar o zaman 3 bin iken şu an 5 bin 400. Bu da dolar kuruna bağlı yani. 2 sene sonra dolar bin olduğu zaman bunun değeri 12-13 bin TL olacak. Artık bayanlar bile koleksiyon yapmaya başladı kendilerine. Bizim bayan müşterilerimiz var. Baya bir ilgi duyuyorlar. Aldığı her bir tespih 10 bin TL. alıyorlar ve ‘Ne yapıyorsunuz' diye sorduğumuz zaman, ‘Ben çoluk çocuğuma bırakıyorum' diyor. ‘Ben bayanım, bırakamaz mıyım? Ben yüzük, küpe sevmiyorum, tespih seviyorum' diyor. Herkesin tespihi olmalı bence. Yatırım yapın ve altın gibi düşünün. Çok insan gördüm, sıkışıp düğün yapmak için tespihini satan" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Tespih, kültür, yatırım, para, İhlas Haber Ajansı (İHA), Aksaray, İstanbul, Türkiye
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