Türk hacker 'Hayalet' yakalandı: 8 yılda 115'ten fazla suç işledi

İstanbul Polisi, cep telefonu kullanmayan ve 8 yıl boyunca 22 ile yüzlerce kişiyi dolandıran 'Hayalet' kod adlı hacker Ceyhun T.'yi yakaladı.

Siber korsan Ceyhun T., 2010 yılında yapımcı kimliğiyle de tanınan spor eğitmeni İhsan Tarkan'ın çalınan ehliyetine fotoğrafını yapıştırıp kimlik bilgileriyle suç işleyerek Tarkan'ı şüpheli yapmıştı.

İNTERNET KAFEDEN ÇALIŞTI

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, her şey 2010'da Survivor yarışmasına katılan, yaptığı spor eğitmenliğinde 'Ünlülerin Hocası' olarak adlandırılan ve televizyon program yapımcılığı yapan 38 yaşındaki İhsan Tarkan'ın 2010'da cüzdanının ünlülerin uğrak yeri olan bir spor salonunda çalınmasıyla başladı. İddiaya göre; "Hayalet" kod adlı dolandırıcı Ceyhun T. (43) İhsan Tarkan'ın ehliyetine kendi fotoğrafını yerleştirdi. İddiaya göre ilk suçunu 2010 Şubat'ta işleyen lise mezunu Ceyhun T., internet merakı ile siber dolandırıcılığa başladı. Kendisine ait bilgisayarı olmayan Ceyhun T.'nin tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplarla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bekâr olan Ceyhun T., suçları Tarkan'ın ehliyetiyle işledi. Kimlik bilgileri ile işlenen 4 dolandırıcılık suçu ise Tarkan'ın adli siciline işlendi.

Ceyhun T.'nin ayrıca, Tarkan'ın çalınan ehliyeti ile bir yıl önce Esenyurt'ta lüks bir sitede yer alan bir rezidansta daire kiraladığı da tespit edildi.

METRİS'E GÖNDERİLDİ

© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration Hacker grubundan tehdit: 11 Eylül hakkındaki gerçekleri tüm dünya öğrenir

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri tarafından kurulan 10 kişilik özel bir 'Siber İnfaz Timi' ise hem internet üzerinde, hem de sahada Cehyun T.'nin izini sürdü. Yapılan operasyonla ele geçirilen Ceyhun T., Metris Cezaevi'ne gönderildi.

İddialara göre Ceyhun T., 8 yıl boyunca yüzlerce kişiyi internet üzerinde sahte ilanlar vererek ve peşinatlar toplayarak dolandırdı ve ele geçirdiği hesaplardan para çekti.

115 suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin işlediği 4 suçtan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu da belirtildi.

Tutuklanan şüpheli Ceyhun T.'nin diğer 111 suçtan yargılanmasının ise devam edeceği belirtildi.