Komagene çiğ köfte zincirinin sahibi Sivrikaya adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sivrikaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.
İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan Komagene çiğ köfte firmasının kurucusu ve sahibi olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtilmişti.
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