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15:43 14 Ocak 2019
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    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer

    CHP'li Taşcıer: Ankapark ölüm tehlikesine rağmen açılacak, Ankaralılar kobay olarak kullanılacak

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yerel seçimlerde açılması planlanan Ankapark hakkında bir soru önergesi verdi. Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiğini söyleyen Taşçıer, "Ankaralıları kobay olarak kullanacaklar" dedi.

    2013 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından temeli atılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyar lira harcanan Ankapark aradan geçen yıllara rağmen hâlâ bitirilemedi. 28 Ekim 2017'de Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından göreve gelen Mustafa Tuna, Ankapark için Çin Büyükelçisi ile görüştüklerini ve büyükelçinin inceleme yapmak üzere 'birilerini' gönderdiğini ifade etti.

    Melih Gökçek
    © Fotoğraf : DHA
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    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak ve hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiğini ve sadece güvenlik sorununun çözümü için 50 milyon lira harcanması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.

    Yeniçağ gazetesinin aktardığı habere göre, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşcıer, "Ankapark'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı, seçim sonrası da tekrar tadilata alınacağı iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

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    © REUTERS / Osman Orsal
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    Şirketin tespit ettiği güvenlik eksikliklerinin neler olduğunu soran Taşcıer, şöyle devam etti:

    "Türkiye tarihinin en büyük ölü yatırımlarından biri Ankapark. Bir kişinin hayal dünyası için, yaşayamadığı çocukluğu yüzünden Ankaralının milyarlarca lirası bu demir yığınına harcandı. Atatürk'ün Ankaralılara armağanı Orman Çiftliği gasp edildi. Tüm bu maddi ve manevi zararın yanına bir de can tehlikesi getiriyorlar. Çin merkezli şirket, harcanan 2 milyar liranın üzerine bir 50 milyon daha harcanması gerektiğini ve bu haliyle açılırsa ölüm tehlikesi olabileceğini söylüyor. Bu hayati güvenlik eksikliklerinin giderilmediği iddia ediliyor. Kulağımıza gelen duyumlara göre Ankapark yerel seçim öncesi şov amacıyla açılacak ardından da seçim sonrası tekrar tadilata alınacak. Bu bilgiler doğruysa, Ankaralılar bitmemiş bir yerde, siyasi şov uğruna kobay olarak kullanılacak demektir."

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    Ankapark
    © AA /
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    Ankapark'ın gerekli denetim ve belgelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını soran Taşcıer, "Çin merkezli şirketin tespit ettiği ve ölümle sonuçlanabilecek boyutta güvenlik sorunlarının bulunduğu belirtilen Ankapark'ta, oyuncakların operatörleri gerekli eğitimleri almış mıdır? Bu kişilerin sertifikaları bulunmakta mıdır?" diye sordu ve "Bu temaparkın en büyük misafir kitlesi çocuklar olacak. Eğer bu güvenlik sorunları halledilmeden açılırsa çocuklarımızın hayati tehlikesi bulunuyor demektir. Ne için, AKP siyasi şovunu yapsın diye? Bu kabul edilemez" ifadesini kullandı.

    "Meraklılarsa kendileri kobay olabilir" diyen Taşcıer, "Atlı karıncaya Mehmet Özhaseki, çarpışan arabalara da Melih Gökçek binsin, kendileri test etsin. Ankaralı çocukların hayatını şov için riske atmasınlar" dedi.

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    Taşcıer'in önergesinde yer alan sorular şöyle:

    — Çin merkezli bir şirketin Ankapark'ta, bugüne kadar yapılan harcamaya ek olarak, yaklaşık 50 milyon liralık güvenlik yatırımı yapılmadan açılırsa can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulunduğu iddiası doğru mudur?

    — Ankapark'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı, seçim sonrası da tekrar tadilata alınacağı iddiaları doğru mudur?

    — Şirketin tespit ettiği güvenlik eksiklikleri nelerdir? Park alanı açılmadan önce, şirketin tespit ettiği güvenlik eksiklikleri giderilmiş ve tüm teknik kontroller yapılmış mıdır? Gerekli kontrolü yapılmayan alan bulunmakta mıdır?

    — Uluslararası geçerliliği olan kuruluşlar tarafından Ankapark'ın gerekli denetimleri yapılmış ve belgelendirmeleri tamamlanmış mıdır? Park yerel kanun ve mevzuatlara uygun hale getirilmiş midir?

    — Çin merkezli şirketin tespit ettiği ve ölümle sonuçlanabilecek boyutta güvenlik sorunlarının bulunduğu belirtilen Ankapark'ta, oyuncakların operatörleri gerekli eğitimleri almış mıdır? Bu kişilerin sertifikaları bulunmakta mıdır?

    — Bugüne kadar Ankapark için toplamda ne kadar para harcanmıştır? Harcanan miktar Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinin bütçelerinin ne kadarlık bir bölümüne denk düşmektedir?

    — Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kasım 2017'de verdiği röportajda, Ankapark'ın akıbetinin Ankaralılara sorulacağını ve bir referandum düzenlenebileceğini ifade etmiştir? Söz konusu referandum neden düzenlenmemiştir?

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    Etiketler:
    Ankapark, CHP, Gamze Taşcıer, Mustafa Tuna, Melih Gökçek, Çin, Ankara
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