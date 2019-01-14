CHP'den Trump'a: Bu tehditler bize sökmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik 'Mahvederiz' çıkışına, "Bu tehditler bize sökmez" ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi.

Trump dün gece Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilmelerinin ardından 20 mil genişliğinde (32 km) bir güvenli bölge kurmak istediklerini açıklamış ve "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz" demişti.

Başkan Trump'ın Türkiye tweet'lerini değerlendiren ABD Dışişleri Mike Pompeo ise Trump'ın ‘Türkiye'yi ekonomik yönden mahvetmekle' tam olarak neyi kastettiği sorusuna, "Dünyanın birçok yerinde ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım bu tarz şeylerden bahsediyor ama bunu asıl kendisine sormak zorunda kalacaksınız" yanıtını vermişti.