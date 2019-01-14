Darüşşafaka sınavı 26 Mayıs'ta

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitimin önünü açmak için bu yıl 26 Mayıs'ta sınav düzenleyeceğini duyurdu. Türkiye genelinde 24 merkezde gerçekleşecek sınava 10 binin üzerinde çocuk katılacak.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve başarılı çocuklara parasız yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2019 yılı sınavı 26 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek. 24 ilde düzenlenecek sınavlarda başarılı olan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

‘SINAV MERKEZLERİNE ULAŞIM MASRAFLARINI DA DARÜŞŞAFAKA KARŞILAYACAK'

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu'na 20 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

‘21'İNCİ YÜZYILIN BECERİLERİNE SAHİP OLARAK YETİŞİYORLAR'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863'te kurulan Darüşşafaka'nın, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşıladığını ifade ederken "Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndan mezun olan öğrenciler, İngilizce bilen, teknolojiye hakim, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan her anlamda donanımlı gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, 21'inci yüzyılın becerilerine sahip olacak şekilde eğitim gören öğrencilerine sadece ortaokul ve lisede kucak açmıyor; aynı zamanda başarılı mezunlarını üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor" dedi.