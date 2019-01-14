Ankara Barosu'ndan Fatih Tezcan hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

“Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübünü tarafından başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilecek. Bu projenin, bu kadar küçük yaştaki çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?” pic.twitter.com/mrSXaGBv8m