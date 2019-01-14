Ankara Barosu'ndan Fatih Tezcan hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Ankara Barosu, dün Twitter hesabından CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesine dair paylaşıma verdiği yanıtta Mustafa Kemal Atatürk'e 'istismarcı' iması yapan Fatih Tezcan hakkında harekete geçti.
“Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübünü tarafından başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilecek. Bu projenin, bu kadar küçük yaştaki çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?” pic.twitter.com/mrSXaGBv8m— Bekir BAŞEVİRGEN (@BasevirgenBekir) 10 января 2019 г.
Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan baro, dilekçesinde Tezcan'ın sözlerine yer vererek bunun Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret olduğunu dile getirdi.
Deiken'in aktardığı habere göre, dilekçede Tezcan hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırılık iddiasıyla soruşturma başlatılması talep edildi.
4 yaşında kıza (Ülkü Adatepe) kucağında bira içiren,— Fâtih Tezcan (@fatihtezcan) 12 января 2019 г.
11 yaşında kıza (Mina Urgan) şampanya içirip “Eli öpülecek kadar yaşlı değilim, sonra Çankaya’ya gelsene” diyen,
16 yaşında kızla (Zsa Zsa) nikâhsız ilişkiye giren bir şahsa
İZİNDEYİZ diyebilen bir Parti için,
Tutarlı bir soru!
Öte yandan baro, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Twitter paylaşımının linkinin engellenmesini de istedi.
Söz konusu suça 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Suçun basın yoluyla işlenmesi sonucu ceza yarı yarıya artırılıyor.
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