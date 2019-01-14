İçişleri Bakanı Soylu: Trafikte bazı sürücülerin heyecan arayışları var, lütfen gitsinler o heyecanı başka yerde arasınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte tehlikeli hareketler yaparak görüntülerini paylaşanlara tepki gösterdi. Soylu, "Birileri keyif yapacak, heyecan yaşayacak, kendi egosunu tatmin edecek, akşamları arkadaş ortamında da keyifli keyifli anlatacak diye bu cinayetlere tepkisiz kalamayız. Bunlara da kaza, kader kısmet diyemeyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneğince Ankara'daki bir otelde düzenlenen Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm Psiko-Teknik Çalıştayı'na katıldı. Programda konuşan Soylu, trafik kazalarının bir yanlışlar ve hatalar bileşeni olduğunu söyledi. 2017 verilerine göre Türkiye'deki kazaların sadece yüzde 0.9'unun araç ve yol kusuruyla gerçekleştiğini belirten Soylu, son 10 yıllık periyoda bakıldığında kazaların yüzde 88-92 arasında sürücü kusuru, yüzde 8.5'ler seviyesinde yaya kusuru ve yüzde 0.5 puan seviyesinde de yolcu kusurundan kaynaklandığını anlattı.
"Televizyon dizilerinde kim trafik kurallarına hassasiyet gösteriyor, kim göstermiyor, sonucunda bunları sıralayacağız. En çok hassasiyet gösterenleri, bakanlık olarak teşekkürlerimizle beraber bildirmeye çalışacağız" diyen Soylu ayrıca, "Özellikle bazı kesimler 'paparazzi haberleri'ne vermiş olduğu değeri ve önemi şu konuştuğumuz konuya biraz daha fazla verebilmiş olsalar, belki yılda 7 bin 400 insanı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kendisine verilen bilgi notlarında, 'Kişilik, Uyum ve Öfke testleri' başlığı altında 'Heyecan Arama Envanteri' diye bir başlık gördüğünü belirten Soylu, konuşmasında şunları kaydetti: "Heyecan arayan insanlar var veya başka bir ifadeyle bazı sürücülerin heyecan arayışları var. Net bir şey söylemek istiyorum; lütfen bu heyecan arayan sürücüler gitsinler o heyecanı başka yerde arasınlar, trafikte değil. Birileri heyecan arıyor diye biz en yakınlarımızı, bu ülkeye, insanlığa gelecekte hizmet edecek evlatlarımızı, gençlerimizi ve sevdiklerimizi kaybedemeyiz. Evine ekmek götürmek için bütün gün alın teri dökmüş, mesaisini bitirip ailesinin yanına giden insanımızı birileri heyecan yaşayacak diye trafik kazalarında kaybedemeyiz.
'BENİM EN ÇOK HOŞUMA GİDEN İŞ NE OLUYOR BİLİYOR MUSUNUZ?'
Bu işi gösteri haline getirenler var. Bazen iki araçla trafiğe çıkıyorlar, bir tanesi slalom yaparken diğer araç arkadan videosunu çekiyor, sonra da sosyal medyada paylaşıyorlar. Benim en çok hoşuma giden iş ne oluyor biliyor musunuz? Bazen arkadaşlarımızdan, bazen vatandaşlardan telefonuma geliyor 'bak bu adam bunu yapmış.' En çok hoşuma giden iş o adamı bulup onun cezasını kesmek.
'SOSYAL MEDYADA ÜÇ BEŞ BEĞENİ ALMAK DAHA MI ÖNEMLİ?'
Buradan sormak istiyorum, sosyal medyada üç beş tane beğeni almak birilerinin hayatından ve kendi hayatınızdan daha mı kıymetli? Sadece can kaybı mı oluyor? Peki ya sakat kalanlar? Gencecik yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan insanlarımız, çoluk çocuğunu geçindirirken bir anda iş göremez hale gelen insanlarımız ne olacak? Hiç kimse kusura bakmasın, bizim buna müsaade etmemizi de beklemesin. Bizi nasıl eleştirirlerse eleştirsinler. Birileri keyif yapacak, heyecan yaşayacak, kendi egosunu tatmin edecek, akşamları arkadaş ortamında da keyifli keyifli anlatacak diye bu cinayetlere tepkisiz kalamayız. Bunlara da kaza, kader kısmet diyemeyiz."
Daha önceden suç kapsamına girmeyen birçok trafik ihlalini suç kapsamına alarak ağır cezalar getirdiklerini ve denetim kapsamında drone, kamera sistemleri ve helikopterlerin kullanıldığını anlatan Soylu, otomobiliyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ilerlerken gördüğü polis helikopteriyle yarışan sürücü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Bazıları helikopterlerle yarışıyor görüyorsunuz. Geçen gün videoda takip ettim. Diyor ki 'helikopter beni geçmeye çalıştı, ben helikopteri geçtim.' Allah akıl fikir versin kardeşim. Allah muhafaza etsin o hızdan başına bir şey gelmedi de bunu söyleyebiliyor. Ama bunu söyleyemeyecek noktaya da gelebilir" ifadelerini kullandı.
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