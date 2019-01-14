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17:16 14 Ocak 2019
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    Deniz Yavuzyılmaz

    CHP'li Yavuzyılmaz'dan Sayısal Loto'da ve Milli Piyango'da şaibe iddiası: Önceki çekilişlere göre bilimsel gerçekliğin üzerinde

    © AA / Sinan Uslu
    Türkiye
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    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 5 Ocak'taki Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının 1901 olmasının önceki çekilişlere göre bilimsel gerçekliğin üzerinde olduğunu belirterek, "Gerek Sayısal Loto gerekse Milli Piyango'da şaibeler var" dedi.

    CHP'li Yavuzyılmaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında 5 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin tek kişiye isabet ettiğini, 5 bilen kişi sayısının ise bin 901 olduğunu hatırlattı.

    Sayısal Loto
    © AA /
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    2018'de yapılan 75 Sayısal Loto çekilişinin 74'ünde 5 bilen kişi sayısının 258'in altında çıktığını anlatan Yavuzyılmaz, çekilişte matematiksel olarak büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 14 milyonda bir, 5 bilme olasılığının ise 54 bin 200'de bir olduğunu belirtti.

    Yavuzyılmaz, 5 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının bin 901 olmasının bilimsel gerçekliğin üzerinde olduğunu söyledi.

    Milli Piyango İdaresi'nin şeffaflığına ilişkin sorunlar bulunduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, çekilişlerin noter huzurunda yapıldığının açıklanmasına rağmen, noterin hangisi olduğuna ilişkin bilgi verilmediğini ifade etti.

    Yavuzyılmaz, "Gerek Sayısal Loto gerekse Milli Piyango'da şaibeler var" dedi.

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    Milli Piyango'da yılbaşı büyük ikramiyelerinin 2019 dışında 12 yıl boyunca üst üste çeyrek bilete çıktığını hatırlatan Yavuzyılmaz, "Özellikle bu yıl, yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı kişiyle ilgili herhangi bir açıklama ve bilgilendirme yapılmadı. Dolayısıyla bu ikramiyenin hangi gelir grubunda yaşayan birine çıktığı, ne şekilde bir ikramiye yönlendirmesi yapıldığı soru işareti olarak kalmış oldu. Bu soru işaretlerinin üzerinde özellikle duruyoruz." diye konuştu.

    Milli Piyango
    © AA /
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    5 Ocak'taki Sayısal Loto çekilişine ilişkin bilimselliğin dışında konuya görsel olarak yaklaşan Yavuzyılmaz, 1901 kişinin 5 bildiği Sayısal Loto çekilişindeki kuponu basın mensuplarına gösterdi.

    Çekilişte çıkan 6 numaranın, yukarıdan aşağıya doğru aynı sütunda yer aldığına işaret eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

    "Bu sütun sanki bir şifre, kodlama gibi. Yalnızca bir tek numara değişmiş. Sayısal Loto'nun 1200'e yakın çekilişinin hiçbirinde böyle bir tablo oluşmamış olmalı ki 5 bilen sayısı da bu bağlamda bu kadar az katılımla 1901'in üzerine çıkmamış. Bu aynı zamanda Milli Piyango'nun kendi içerisinde çelişkisidir. Bu çekilişlerin bir an önce TRT'de canlı olarak yayınlanması için CHP olarak gerekli adımları tekrar atacağız. Bu abes durumu ortadan kaldıracağız."

    '3 BİLENLERİ KARŞILAŞTIRDIK, ARADA 20 KAT FARK VAR'

    Milli Piyango
    © AA /
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    Bir gazetecinin "Sayısal Loto'da 5 bilen sayısının 1901 olması akla bilime sığmıyor? Usulsüzlük mü var?" sorusu üzerine Yavuzyılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Bu katılım oranıyla 2 binin üzerinde 5 bilenin olduğu 4 çekiliş var. Ondaki katılım oranını bize açmıyorlar, söylemiyorlar. Biz de bunu sağlıklı karşılaştırma yapmak için 3 bilenleri karşılaştırarak yaptık. Birinde 3 bilen 124 bin diğerinde 2.5 milyon. Arada 20 kat fark var. Bunlar artık karşılaştırabilir olmaktan çok uzak. Hem Milli Piyango İdaresi'nin, çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde ortaya çıkan açıklanamamazlık hem de Sayısal Loto'da bilimsel çizginin dışına çıkan acayiplik üzerinde büyük soru işareti var. Bunu giderecek olan Milli Piyango'dur. Bunu gidermenin yolu şeffaflıktır, topluma bilgi vermektir."

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    Etiketler:
    Çekiliş, İkramiye, TRT, Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi, CHP, Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye
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