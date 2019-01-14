İzmir'de bir fabrikada kazan patladı: 2 ölü ve 3 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır olamak üzere 2 işçi de yaralandı.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır tozu üretimi yapılan fabrikada bugün saat 17.15'te, üç üretim kazanından biri, büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada kazanın yanında çalışan işçilerden Selçuk Çelebi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Aziz Yıldız'ın durumunun ağır olduğu, duran kalbine müdahalede edildiği bildirildi.

Olay anında patlayan kazanın bulunduğu bölümde 11 işçinin çalıştığı öğrenildi. Şans eseri yara almadan kurtulan 7 işçi ise uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın yaşamını yitirmesi ile birlikte ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.