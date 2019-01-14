'CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü.

Gazete Duvar'ın bildirdiğine göre Barış Yarkadaş, Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zamanda Siyaset" programına katıldı. Gürkan Hacır'ın "İzmir ne olur?" sorusu üzerine Yarkadaş, "İzmir tamam. İzmir belediye başkan adayı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yemekte" dedi.

Yarkadaş, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, dün gece yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptı. İstanbul ve İzmir adayları ilk kez konuşuldu. İstanbul ve İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin adayları açıklanması 24-25-26 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına bırakıldı. Ama çarşamba günü CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması yönünde bir karara varıldı. Bu aday da Sayın Genel Başkan'ın 2014'ten beri kafasında olan, aslında 2014'te aday göstermek istediği ancak Aziz Kocaoğlu'nun FETÖ'cülerin kumpası dolayısıyla 370 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalması sonucu yeniden aday gösterildiği için Seferihisar'da görevine devam eden Tunç Soyer".