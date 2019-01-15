Mansur Yavaş'tan Ankara'da suya indirim yorumu: Seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara'da suya yapılan indirimle ilgili ''İlk icraatımız gerçekleşti'' yorumunu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısında, tüm konut ve iş yeri su abonelerinin faturalarında yüzde 30'luk indirim sağlayacak teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Suda yapılan indirimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medyadan, "Seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti" diyerek duyurdu. Yavaş, "Müjde Ankara. Henüz seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti. Biz eleştirdikten sonra bugün suda %30 indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.