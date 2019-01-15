Mansur Yavaş'tan Ankara'da suya indirim yorumu: Seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti

Suda yapılan indirimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medyadan, "Seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti" diyerek duyurdu. Yavaş, "Müjde Ankara. Henüz seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti. Biz eleştirdikten sonra bugün suda %30 indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.
Müjde Ankara. Henüz seçim yapılmadan ilk icraatımız gerçekleşti.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 14 Ocak 2019
Biz eleştirdikten sonra bugün suda %30 indirim yapıldı.https://t.co/I4QUV4FNrp
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