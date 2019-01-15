Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni, Trump'a tepkili: ABD Başkanı değil DEAŞ lideri sanki

İbrahim Karagül, "*ABD Başkanı değil DEAŞ lideri sanki.. *Bu söz savaş ilanıdır ama nihayetinde Trump söylüyor! *Türkiye, Fırat'ın Doğu'suna girecek ve hiçbir şey yapamayacaksınız" başlığıyla yayımlanan yazısında "ABD Başkanı Donald Trump'ın; 'Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak çökertiriz, mahvederiz' açıklaması siyasi tarihin en büyük şantajlarından biridir. Hiçbir siyasi dille, gerekçeyle, mantıkla açıklanabilecek bir yanı yoktur" görüşünü dile getirdi.

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM Dün 'mahvederiz' diyen Trump: Türkiye ile ekonomik ilişkilerin genişlemesi için büyük potansiyel var

"Bu cümle dengesiz, ayarsız bir zihnin ürünüdür. Bir devlet başkanının değil bir DEAŞ zihniyetinin göstergesidir. Ancak bir örgüt bu tür cümleler kurar. Ancak bir terör örgütü bu tür bir kafa yapısıyla olaylara bakar. Devlet aklını yitirmiş, örgüt aklına rehin düşmüş, Türkiye ve bölge gerçeğinin çok ötesinde bir akılsızlık örneğidir" diyen Karagül, sözlerine şöyle devam etti:

— Hiçbir devlet, Türkiye'ye böyle bir tehditle iş yaptıramaz. Hiçbir güç Türkiye'yi bu şantajlarla kontrol altına alamaz. Terör örgütleriyle müttefik olan, DEAŞ'ı kurup işgale zemin hazırlayan, PKK'yı silahlandırıp Türkiye'ye saldırtan, ülkemizi Suriye'nin kuzeyinden çevreleyip kuşatmaya çalışan, coğrafyayı paramparça eden, yeni ve çok daha büyük bölgesel çatışmaların zeminini hazırlayan bir ülkenin lideri, bize kendi coğrafyamızı, kimlerle nasıl iş tutacağımızı öğretemez. Hiçbir ülke, terörü etnik bir kimliğin arkasına gizleyerek koruyamaz, bu gizli niyet üzerinden "müttefik" tanımı içinde yer alan bir ülkeyi tehdit edemez. Yakın komşularını Türkiye aleyhine kışkırtamaz. Arap-İslâm dünyasını Türkiye aleyhine provoke edemez. Bu ülkeyi Anadolu'ya hapsetmeye dönük gizli amaçlarını bir takım ilişkiler arasına gizleyerek sürdüremez.

- ABD dünya için bir tehdit haline gelmiştir: Bir küresel haydutla karşı karşıyayız. ABD'nin ya da Trump'ın dünyaya nizam verme ahlâkı da, ehliyeti de, ekonomik ve siyasi gücü de yoktur. ABD bu gücünü çoktan kaybetmiştir. En önemlisi de ABD'nin küresel etki alanında itibarı, ikna gücü olağanüstü derecede sarsılmış, çökmüştür. Bu, sadece bizim için böyle değildir. Latin Amerika'dan Rusya'ya, Çin'den Afrika'ya hatta Avrupa'ya kadar ABD sadece saldırgan bir devlettir. Bu bakışı, yaklaşım tarzı, dünyayı algılama biçimi ile küresel ölçekte bir tehdit haline gelmiştir. ABD yönetiminin ve halkının anlaması gereken yeni durum budur. Çünkü ülkeleri, dünyaya yön veren güç olmaktan çıkmış bir örgüte dönüşmüştür. Büyük tehlike burasıdır. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan hantal ve çok dengesiz bir devletle karşı karşıyayız. Bu yüzden de itibarı sıfırlanmış, kaba güçle karşı karşıyayız. Bir küresel haydutlukla karşı karşıyayız.

— Türkiye harita dayatılacak ülke değildir: Bir daha asla 20. yüzyıl yaşamayacağız. Türkiye için o tehditler dönemi çoktan kapanmıştır. Öyle bir twitle, bir Ankara ziyaretiyle, ABD medyasında yayınlatılan bir yazıyla ayar verilen, onlar olmazsa terörle şehirlerine girilen ülke yok artık. Bu blöfleri yiyecek, dolar operasyonlarıyla diz çöktürülecek, ekonomik terörle esir alınacak bir ülke yok. S. Arabistan ve BAE üzerinden para hareketleriyle köşeye sıkıştırılacak ülke yoktur. Türkiye artık harita dayatılacak ülke değildir. Yeni Suriye haritalarına, Irak haritalarına, yarın S. Arabistan ve Körfez haritalarına zorlanacak bir ülke değildir ve olmayacaktır. Çünkü Türkiye vesayetle yönetilen bir ülke olmaktan çıkmış, bu mücadelede çok büyük bedeller ödemiştir. Gerekirse daha da ödeyecek ama bir daha asla 20. yüzyıl tekrarlanmayacaktır.