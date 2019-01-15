TMSF: Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen 'sorunlu şirketler' satılacak.
Gülal, "Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
"Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik" diyen Gülal, "Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var" diye konuştu.
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