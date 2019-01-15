Eski Gümüşhane Barosu Başkanı Taştan: FETÖ'yle iltisaklı baro başkanları, Ankara'da toplanıyordu

Trabzon'da, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Trabzon Barosu eski Başkanı Orhan Öngöz ile 9'u tutuksuz, 3'ü firari 13 şüpheli sanığın yargılanmasına devam edildi. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Öngöz, tutuksuz sanıklar H.Y., S.B., M.Ö., S.K.,Y.K., İ.E., S.G. ile avukatları ve yakınları katılırken, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de duruşmayı izleyici olarak takip etti. Tutuksuz sanıklardan Y.Y. ve B.K. ile firari sanıklar Y.Y., H.Ş. ve Ö.F.Ö. ise duruşma salonunda yer almadı.

Trabzon Adliyesi'nde görülen duruşmada, İstanbul Anadolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlanan Gümüşhane eski Baro Başkanı İsmail Taştan'ın tanık olarak ifadesi alındı. Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan Taştan, akıl almaz ifadeler kullandı.

Duruşmada, FETÖ/PDY'nin Ankara'da düzenlediği Baro Başkanları toplantılarına 2011 yılından itibaren katıldığından ve Orhan Öngöz ile 2014'en sonra birkaç toplantıda birlikte yer aldıklarından bahseden Taştan, "Ankara'daki toplantılara sadece FETÖ ile iltisaklı baro başkanları katılıyordu. Orhan Öngöz, benim Gümüşhane Baro Başkanlığındaki üçüncü dönemim olan 2014'ten sonraki toplantılara katıldı. Bir kez aynı uçakla (Trabzon'a) beraber döndük. Toplantıları Ankara'da Hukuk Hayat Derneği'nde veya Tandoğan Hukuk Bürosu'nda gerçekleştiriyorduk" dedi.

Ankara'daki toplantıların, Türkiye Barolar Birliği (TBB) toplantılarından birkaç gün önce gerçekleştirildiğinden ve 2-3 ayda bir tekrarlandığından bahseden Taştan "FETÖ ile ilgili olmayan bir kişinin bile toplantılara katılması mümkün değildi. Toplantı salonuna girişte cep telefonları toplanır ayrı bir yere bırakılırdı. Toplantıda Türkiye Barolar Birliği toplantısında FETÖ'nün görüşünün yansıtılması ve alınacak tavır konuşulurdu" diye konuştu.

'KARARLAR PEYGAMBERİMİZLE İSTİŞARE EDİLMİŞ GİBİ ANLATILIYORDU'

Toplantılarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahsedildiğine değinen Taştan, "FetHullah Gülen'in kitapları okunur, CD'leri izlenir, sohbeti gerçekleştiren kişi ondan gelen notları bize aktarırdı. Fetullah Gülen son 100 yılda gelmiş en büyük kişi olarak görülüyordu. Aldığı her kararı, peygamberimizle istişare yapmış ve almış gibi bize anlatıyorlardı" beyanında bulundu.

17-25 Aralık'tan sonra toplantılara daha az katıldığını ve 2015 yılına kadar toplantılarda yer almayı sürdürdüğünü aktaran Taştan sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni toplantılara, ilk kez baro başkanı seçildiğim 2011 yılında Yunus Yıldız çağırdı. Toplantılarda, Pensilvanya'ya gitmemiz teşvik edilirdi. Pensilvanya'ya gitsek cennete gidecekmişiz gibi uluhiyet havası veriliyordu. Öz itibariyle bu toplantılara ben de katılıyordum Orhan Öngöz de katılıyordu."

İsmail Taştan'ın tanık olarak dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ederek, incelenmesi tamamlanmayan bir kısım materyallerin akıbetinin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden sorulmasını ve sanık Öngöz'ün tutukluluk halinin devamını talep etti.