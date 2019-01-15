Gökçek'ten CHP'li Taşcıer'e Ankapark yanıtı: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

CHP'li Taşcıer, yerel seçimlerde açılması planlanan Ankapark hakkında soru önergesi vererek, Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiğini söyledi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, temeli 2013 yılında kendisi tarafından atılan Ankapark'la ilgili iddilara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
Gökçek şu ifadeleri kullandı:
"CHP'yi şimdiden telaş aldı. Ankapark Mart'ta açılınca, Ankara Ankapark'ı görünce, Ankara'nın çocukları ve gençleri Ankapark için söyledikleri dolayısıyla CHP'yi öpecek. Panik başladı, pislik atmaya başladılar. Amaç Ankapark'ı gezmesin.
1️⃣CHP’Yİ ŞİMDİDEN TELAŞ ALDI…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 15 января 2019 г.
ANKAPARK MARTTA AÇILINCA,
ANKARA ANKAPARKI GÖRÜNCE
ANKARA’NIN ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ ANKAPARK İÇİN SÖYLEDİKLERİ DOLAYISIYLA CHP’Yİ ÖPECEK.😂👎
PANİK BAŞLADI, PİSLİK ATMAYA BAŞLADILAR.
AMAÇ ANKARA ANKAPARKI GEZMESİN. pic.twitter.com/MctdZJEw0F
Sen de geleceksin Gamze hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın. Bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz yetmez. Duyuma göre asılsız iddia ile halkı panikletmen dolayısıyla, işletmeciler seni mahkemeye veriyormuş. Milletvekili maaşları da gitti. Mahkemede ispata hazır ol."
2️⃣SEN DE GELECEKSİN GAMZE HANIM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 15 января 2019 г.
GÖRÜNCE ÇATIR ÇATIR ÇATLAYACAKSIN.
BİZİM YAPTIKLARIMIZA SİZİN HAYALLERİNİZ YETMEZ.
DUYUMUMA GÖRE ASILSIZ İDDİA İLE İLGİLİ, HALKI PANİKLETMEN DOLAYISIYLA,İŞLETMECİLER SENİ MAHKEMEYE VERİYORMUŞ.
MV MAAŞLARIDA GİTTİ.
MAHKEMEDE İSPATA HAZIR OL. pic.twitter.com/FHcQa63vks
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