Başsavcılık'tan Enes Kanter hakkında iade talepnamesi ve kırmızı bülten başvurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında iki başvuru yaptı. Başsavcılık, ABD'de olduğu bilinen Enes Kanter hakkında iade talepnamesi düzenledi ve kırımızı bülten çıkarılması için başvuru yaptı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iade talepname yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 250 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı darbe girişiminin sorumlusu olduğu kaydedildi.

Enes Kanter'in sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'e methiyeler dizdiğine yer verilen talepnamede, Kanter'in sosyal medyada Gülen'i 'Hocaefendi' diye andığı, örgütü de 'hizmet' olarak nitelediği kaydedildi.

Kanter'in ayrıca örgütün yurtdışı yapılanması çerçevesinde bulunan bazı okullarını ziyaret edip buralardaki toplantılar katıldı, mali destek sağladığı da belirtildi.

Kanter hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen talepnamede, şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için ululslararası sözleşmeler gereği Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Kanter hakkında hazırlanan kırmızı bülten formunda da benzer ifadelere yer verildi. Kırmızı bülten formu yazısında, Kanter'in örgütün yurtdışı yapılanması kapsamında çeşitli toplantılara katıldığı, örgüte yüklü meblağlarda yardımda bulunduğu kaydedildi.

Yazıda Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Başvurular, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalama kararı ve kırmızı bülten formunu bakanlığa gönderen savcılık, Kanter hakkında yakalama kararı çıkarılan suçlar kapsamında kırmızı bülten çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Bakanlık, 'silahlı terör örgütü üyeliği' kapsamında İnterpol'e kırmızı bülten başvurusu yapacak.