Halkbank'ın internet sitesine erişilemiyor

Halkbank'ın internet sitesine yaklaşık iki saattir erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanamayan ve maaşlarını alamayanlar yaşananlara tepki gösterdi.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Halkbank'tan esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği

Memurların maaşlarını aldığı bugün Halkbank'ın internet sitesine erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanmak ve maaşlarını almak isteyenler iki saattir işlem gerçekleştiremiyor. Sabah saatlerinden itibaren www.halkbank.com.tr'ye girmek isteyenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medyadan çok sayıda kişi yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kişiler mobil uygulamadan da işlem yapamadığını belirtirken, müşteri hizmetlerinin çağrı merkezine ulaşamadıklarını ileri sürenler de var.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkilere Halkbank Müşteri Hizmetleri'nin Resmi Twitter hesabından yanıtlar verildi.

#halkbank,@Halkbank internet şubeye saatledir girilemiyor. birileri ilgilensin lütfen — Onur KALAYCI (@ONRKAL) January 15, 2019

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Merhaba, Mobil Şubemiz ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam etmekte olup, paylaşımınız için teşekkür ederiz. — halkbanksizinle (@halkbanksizinle) January 15, 2019

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@tek071 Merhaba, yaşanan yoğunluk sebebi ile anlık hata alınabilmekte olup, ilerleyen dakikalarda tekrar denemenizi rica ederiz. — halkbanksizinle (@halkbanksizinle) January 15, 2019

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