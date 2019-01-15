Halkbank'ın internet sitesine erişilemiyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medyadan çok sayıda kişi yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kişiler mobil uygulamadan da işlem yapamadığını belirtirken, müşteri hizmetlerinin çağrı merkezine ulaşamadıklarını ileri sürenler de var.
Sosyal medyadan gelen bazı tepkilere Halkbank Müşteri Hizmetleri'nin Resmi Twitter hesabından yanıtlar verildi.
#halkbank,@Halkbank internet şubeye saatledir girilemiyor. birileri ilgilensin lütfen— Onur KALAYCI (@ONRKAL) January 15, 2019
Merhaba, Mobil Şubemiz ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam etmekte olup, paylaşımınız için teşekkür ederiz.— halkbanksizinle (@halkbanksizinle) January 15, 2019
@tek071 Merhaba, yaşanan yoğunluk sebebi ile anlık hata alınabilmekte olup, ilerleyen dakikalarda tekrar denemenizi rica ederiz.— halkbanksizinle (@halkbanksizinle) January 15, 2019
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