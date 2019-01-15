'Ateistlerin yaşamı Kuran'a daha uygun' diyen ilahiyatçı Kılıç görevinden uzaklaştırıldı

Ateistlerin Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun yaşadığını söyleyen ilahiyatçı Cemil Kılıç, görevinden uzaklaştırıldı.

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç görevinden alındı. Kılıç, Twitter hesabından "An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine…" mesajını paylaştı.

© REUTERS / Vincent Kessler İlahiyatçı Kılıç: Ateistlerin yaşamı Kuran'a daha uygun

KONDA'nın anketini değerlendiren Kılıç, "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapmıştı. Kılıç açıklamalarının ardından hedef haline gelmiş, Akit gazetesi de Kılıç hakkında "Din karşıtı o öğretmen hala görevde" haberleri yapmıştı.

Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kılıç, 13 Ağustos 2017 tarihinde 'Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar' adıyla kurulan oluşuma öncülük etmiş, Eğitim-İş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de görevler almıştı.