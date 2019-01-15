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13:40 15 Ocak 2019
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    Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi

    Külliye'de 'Sıfır Atık' ile 628 ağacın kesilmesi engellendi

    © AA /
    Türkiye
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    Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018'de 36 bin 930 kilogram kağıt atık geri dönüştürülerek, 628 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ‘külliye’ tartışması
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018'de 36 bin 930 kilogram kağıt atık geri dönüştürülerek, 628 yetişkin ağacın korunması sağlandı.

    Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmaya devam ediyor.

    5 BAŞLIK ALTINDA GERİ KAZANDIRILIYOR

    Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren ve 2017'de başlatılan proje kapsamında, Külliye'de atıklar kağıt, metal, cam, plastik ile bitkisel atık yağ başlıkları altında geri kazandırılıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © AA /
    'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde, üzerinde Külliye'nin bulunduğu 1 Lira'lar hediye edilecek
    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018'de elde edilen atık kazanımları belli oldu.

    13.4 TON HAMMADDE TASARRUFU

    Bu çerçevede 36 bin 930 kilogram kağıt atığın kaynağında ayrıştırılmasıyla, 1 milyon 253 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 628 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

    Külliye'de 10 bin 310 kilogram metal atığın kaynağında ayrıştırılmasıyla 13.4 ton hammadde tasarrufu sağlandı.

    393 VARİL PETROL TASARRUFU GERÇEKLEŞTİ

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 bin 510 kilogram cam atık toplandı. Bu atıkların ayrıştırılmasıyla 5.4 ton hammadde tasarrufu elde edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi açılış töreni
    © AA / Kayhan Özer
    Cumhurbaşkanı, Külliye'deki Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı
    Toplanan 24 bin 590 kilogram plastik atık ile 393 varil petrol tasarrufu da sağlandı.

    Külliye'de 5 bin 200 kilogram bitkisel atık yağın kaynağında ayrıştırılmasıyla 5 bin 226 litre biyodizel kazanımı elde edildi.

    8.6 TON SERA GAZI SALINIMI ENGELLENDİ

    Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018 yılında 8.6 ton sera gazı salınımı engellenirken, 439 bin 314 kilovat saat enerji tasarrufu yapıldı.

    Külliye'de 978 metreküp su tasarrufuyla 458 metre küp depolama alanında tasarrufa gidildi.

    Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen projenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması planlanıyor.

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    Etiketler:
    enerji, sera gazı, hammadde, tasarruf, petrol, plastik, cam, metal, kağıt, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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