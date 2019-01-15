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15:18 15 Ocak 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Ankara'nın kaderini değiştireceğiz

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı ve Ankara projelerini kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara'yı Mansur Yavaş yönetecek. Ankara’nın kaderini değiştireceğiz" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, partinin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş için düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : Youtube
    'Mansur Yavaş, AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'
    Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Kimsenin işine son verilmeyecek. Herkesin emeğinin güvencesi Sayın Mansur Yavaş'tır. Bizler her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Sayın Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını milletine ve Ankaralılara verecektir" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse tehdit edemez. Hiç kimse şunu unutmasın, TC egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Temelimizde kan vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır" ifadesini kullandı.

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "YSK'ya güvenmiyorsanız seçimlere girmeyin" sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Biz halkımıza güveniyoruz. Biz sandık ittifakı yapacağız, her partiden vatandaşlarımız oy verecek. Bizim belediye başkanlarımız kimseyi ötekileştirmeyecek. Pozitif ayrımcılığı gecekondu bölgelerinden başlatacaklar."

    ​'CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ANKARA'YI MANSUR YAVAŞ YÖNETECEK'

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — Birlikte yaşayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Ankara olacak bizimle. Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'yı Mansur Yavaş yönetecek. Ankara'nın kaderini değiştireceğiz.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : Youtube
    Mansur Yavaş: Seçimi en az yüzde 52 oyla kazanacağız
    - Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuma yazma oranının en düşük olduğu şehir Ankara'ydı. Ankara Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde dünyanın ilk planlı şehirlerinden biri olarak tarihe geçti.

    — Bozkırı yeşilliğe dönüştüren o dönemin kahramanları, bugün beton bir Ankara ile karşılaşmamızı beklemiyorlardı. Kötü kader sürekli değildir. Bunu değiştireceğiz. Bir kişinin kararlılığıyla değiştireceğiz. O kişinin adı Mansur Yavaş.

    — Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Kimsenin işine son verilmeyecek. Herkesin emeğinin güvencesi Sayın Mansur Yavaş'tır. Bizler her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Sayın Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını milletine ve Ankaralılara verecektir.

    — Atatürk, Milli Kurtuluş Savaşı'nı Ankara'da bir imece kültürü ile başlattı. Birlikte mücadele etmek, birlikte savaşmak Ankara'nın başkent oluşunun özünde yatan felsefi budur. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz.

    'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ HİÇ KİMSE TEHDİT EDEMEZ'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JIM YOUNG
    Trump: Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz
    - Trump bir konuşmanın ardından ‘Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz' dedi. Sokak kabadayısı diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde egemen güçlerin lütfu değil; kan vardır, milletin kanı vardır, milyonlarca şehit vardır, Kuvâ-yi Milliye vardır.

    — Egemen güçlere teslim olmamak için Kuvâ-yi Milliyeciler vardı. Biz onların torunlarıyız. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdular. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. CHP avukat ofislerinde değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir.

    — Her şeyi sattılar, fabrikaları, bankaları… Milletin parasıyla yapılmış ne varsa sattılar. Sıra askeri fabrikaları satmaya geldi.

    TANK PALET FABRİKASIYLA İLGİLİ 9 SORU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Tank Palet Fabrikası'nın satılması söz konusu değil
    - Sakarya'da 1975 yılında kurulan Tank Palet Fabrikası özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekiliyor. Cumhurbaşkanı çıkmış hem de Sakarya'da 'Özelleştirmiyoruz, BMC'ye devrediyoruz' diyor. Devlet adamı halkına yalan söylememelidir. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Şimdi 9 soru soruyorum.

    — Özelleştirme işlemleri için komisyon değer tespiti yapmış mıdır?

    — Komisyon değer tespiti yaptıysa bu değer kaç lira?

    — Fabrikanın özelleştirme işlemleri için ihale komisyonu oluşturuldu mu?

    — İhale yapıldı mı, ne zaman ve nerede? hangi usule göre yapıldı?

    — İhaleye kaç firma teklif verdi, verilen teklifler nelerdir?

    — İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir?

    — Fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra çalışmaya devam edecek mi?

    — Devam edeceklerse askerlerimiz ihaleyi alan Katar firmasının emrinde mi çalışacaktır. Tank palet yapacak BMC şirketinin yüzde 49.9'u Katarlılara kaça satıldı?

    — Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa sebebi nedir?

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, MHP, CHP, Devlet Bahçeli, Donald Trump, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, Türkiye
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