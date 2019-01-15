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15:18 15 Ocak 2019
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    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı

    İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma tarihi belli oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.

    İstanbul Havalimanı'nda açılışı gerçekleştirilen Duty Free mağazalarının ikinci fazının açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmayı, kış şartları nedeniyle Mart ayına kadar kademeli geçiş olarak karar verdiklerinin altını çizen Ocak, "29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı bu güzide eserde önce iki aylık bir test sürecimiz oldu. Bu konuda Türk Hava Yolları'nın çok büyük destekleri oldu. Bu iki aylık test sürecinden sonra tekrar kısa bir süreye ihtiyacımız oldu. Kış sezonunda taşınma olmasın diye Mart ayına kadar kademeli geçişe karar verdik. Bu kademeli geçişi inşallah 3 Mart tarihinde noktalayacağız. Bu tarihte büyük taşınmayı yapacağız. Bundan sonra ticari uçuşlarımız Atatürk Havalimanı yerine inşallah İstanbul Havalimanından devam edecek" dedi.

    İstanbul Yeni Havalimanı
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    3 Mart tarihinden itibaren Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapalı olacağını ifade eden Ocak, "Buradan sadece genel havacılık, bakım onarım hangarları, müstakil kargo uçuşlar ve fuarlar Atatürk Havalimanı'nda faaliyetlerine devam edecek. Bu çok büyük bir ihtiyaçtı ve Atatürk Havalimanı işlevini bu yönde devam edecek. Bu arada hava seyrüsefere ilişkin tesislerimiz minimum 2022-2023 yılına kadar faaliyetlerine orada devam edecek" şeklinde konuştu.

    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı
    © Fotoğraf : DHA
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    SÜREÇ TAMAMLANDI

    İstanbul Havalimanı'nın uluslararası uçuş izinlerinin de tamamlandığını belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak "Herkes hazır, bizim artık büyük açılışa davetimizi bekliyorlar. 3 Mart'tan birkaç gün önce ORAT sürecini başlatacağız. Arkadaşlar sektör paydaşlarıyla bu toplantılarını yapıyorlar. Bir aksilik olmazsa 3 Marta göre planlamalar yapıldı" dedi.

    3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
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    İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan Duty Free (Gümrüksüz Satış Mağazaları) ikinci fazı bugün törenle açıldı.

    Törene DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak'ın yanı sıra İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, UNİFREE CEO'su Ali Şenher ve diğer davetliler katıldı.

    Yarısı öz sermaye ile karşılanmak üzere toplamda 1,2 milyar TLlik yatırımla hayata geçirilen ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Duty Free, 100 bin metrekare'lik kiralanabilir alana sahip havalimanında 53 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

    4 bin 200 metrekare ile 28 metrekare arası farklı konseptlerden oluşan mağazaların en büyük alana sahip mağazalarından biri bugün hizmete sunuldu.

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    Etiketler:
    Taşınma, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Funda Ocak, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı
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