A Haber'deki gizemli profesör kafaları karıştırdı

A Haber'de 11 Ocak günü yayınlanan Cansu Canan Özgen'in sunduğu 'Satır Arası' adlı programa 'Harward Üniversitesi'nde' olduğu iddia edilen ve adı Mark Thomas olan bir profesör telefon konuğu olarak katıldı.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Thomas, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskı altında olduğunu, köşeye sıkıştığını ve İsrail tarafından yönlendirildiğini söyledi.
OdaTV'nin haberine göre, burada dikkati ilk çeken ayrıntı üniversitenin adının 'w' harfiyle yazılması. Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri olan, ABD'de bulunan üniversitenin adı Harvard Üniversitesi. Yine habere göre, üniversitede adı Prof. Dr. Mark Thomas olan bir profesör de yok.
A Haber, 'Harvard üniversitesinde prof' diye biriyle canlı bağlantısı yapalı 4 gün, Harvard'ta böyle bir Prof olmadığı anlaşılalı birkaç saat oldu(Hatta prof'mu o d teyit edilmedi henüz) pic.twitter.com/E9lo3zMqaQ— Kaç Saat Oldu?🌍 (@kacsaatoldu1881) 15 января 2019 г.
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