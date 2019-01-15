Hurşit Tolon'u 'FETÖ operasyonu' diye dolandıranlara 10'ar yıla kadar hapis talebi

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Hıshan Al Jasei hazır edilirken, diğer sanık Mehmet Çiftçi tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müşteki Hurşit Tolon ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Çiftçi'nin müşteki Tolon'u arayarak, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olarak tanıttığını, banka hesabından FETÖ'ye para havale edildiğini tespit ettiklerini söyleyerek Tolon'dan para istediğini anlattı.

Savcı, Tolon'un bankadan çektiği 12 bin 620 doları diğer sanık Hıshan Al Jasei'ye teslim ettiğini belirterek, suçun sabit olduğunu bu nedenle sanıkların 'kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık' suçunu işledikleri yönünde görüş bildirdi.

Savcı, sanıkların 10'ar yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Tolon'a telefonla ulaşan dolandırıcılar ‘FETÖ'cülerin bankadaki parasını ABD'ye nakletmeye çalıştığını, ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden de görüşme yapıldığını söylemişti. Emekli komutan, operasyon yapılacağı gerekçesiyle, kendisine ait paralardan parmak izi alınması için polis sandığı dolandırıcılara 12 bin 620 dolar vermişti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Tolon, Suriye uyruklu Hıshan Al Jasei ve Mehmet Çiftçi'den şikayetçi olmuş, ikili tutuklanmıştı.