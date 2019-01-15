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18:24 15 Ocak 2019
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    İstanbul Üniversitesi

    YÖK, Ceren Damar cinayetinin ardından üniversitelerde güvenlik önlemlerini artırıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite yerleşkelerinin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı aldı. Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmalar da teşvik edilecek.

    YÖK, Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılıp önleyici tedbirler alınması için çalışma başlattı.

    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    © AA /
    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    Bu kapsamda YÖK ve İçişleri Bakanlığı'nca kurulan, İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı 'Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı' adı altında gerçekleştirildi.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yetkililer katıldı.

    YÖK'ün sitesinde toplantıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

    ''YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçmiş; son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek, bu üzücü olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı.

    YÖK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 'GEÇİCİ ORTAK KOMİSYON' KURMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI

    YÖK- Üniversite
    © AA /
    Üniversitelerde şiddete karşı YÖK harekete geçti
    YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin görüşmüş, bu görüşme neticesinde İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kalmışlardı.

    YÖK'te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı 'Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı' adı altında gerçekleştirildi.

    YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.

    TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

    Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarının odaklanması gereken iki husus nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün oluşturulmasıdır. Akademik özerklik ile güvenlik arasındaki hassas ilişkiyi de dikkate alarak akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin huzur ve güvenini önemsemekteyiz.

    Emre Yılmaz
    © Fotoğraf : Twitter
    Darp edilen Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi: Üniversite yönetimi şiddet ve tehdit vakalarını görmezden geldi
    Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin huzur ve güven içinde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet misyonlarını gerçekleştirmeyi teminen 'Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu', İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenlerin katılımıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç başkanlığında toplanarak öncelikli olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

    1- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,

    2- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,

    3- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması,

    4- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.''

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    Etiketler:
    Şiddet, Üniversite, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Muhterem İnce, Süleyman Soylu, Yekta Saraç, Türkiye
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