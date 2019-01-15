YÖK, Ceren Damar cinayetinin ardından üniversitelerde güvenlik önlemlerini artırıyor

YÖK, Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından üniversitelerde akademisyenlere yönelik şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılıp önleyici tedbirler alınması için çalışma başlattı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yetkililer katıldı.
YÖK'ün sitesinde toplantıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
''YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçmiş; son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek, bu üzücü olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı.
YÖK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 'GEÇİCİ ORTAK KOMİSYON' KURMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI
YÖK'te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı 'Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı' adı altında gerçekleştirildi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarının odaklanması gereken iki husus nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün oluşturulmasıdır. Akademik özerklik ile güvenlik arasındaki hassas ilişkiyi de dikkate alarak akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin huzur ve güvenini önemsemekteyiz.
1- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,
2- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,
3- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması,
4- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.''
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