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18:25 15 Ocak 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Yıldırım, 1 Nisan'da çok sevdiği görevine geri dönecek

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesine gerek olmadığına ilişkin sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. 1 Nisan'da zaten çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı" dedi.

    İstanbul'da Güngören Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden İmamoğlu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
    Yıldırım: Buyursun herkes istifa etsin
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesine gerek olmadığına ilişkin sözleri soruldu.

    İmamoğlu, "Yasada yeri net, tanımlanmış. Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. Bu net. 1 Nisan'da zaten çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı" yanıtını verdi.

    Dikey mimariye yönelik soru üzerine de İmamoğlu, "Herkes kafasına göre bir şehir kurguluyor. Böyle olmaz. Bu kenti nasıl bütünleştirebiliriz, hangi kavramla burada bir dönüşüm felsefesi oluşturabiliriz? Ama böyle değil, şu yapılaşmanın burada yaşayan hiçbir insanın kültürüne uygun olmadığını biliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    İmamoğlu, "Biz karşıyız demekle bu düzelmiyor. Bunun düzelmesi bir anlayış meselesi. Biz bunu düzelteceğiz. Güngören iyi durumda değil. Güngören'de sizin şu anda durduğunuz kadar yeşil alanınız yok. Sorunları tek tek sıralarsak, insani açıdan bu çok kötü. O zaman kimi suçlayacağız? 25 sene aynı anlayış yönetiyorsa o anlayışı suçlayacağız" diye konuştu.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, MHP, AK Parti, CHP, Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul
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