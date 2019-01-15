Türkiye ile Belarus askeri işbirliğini görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Belaruslu mevkidaşı Andrey Ravkov’un iki ülke bakanlıkları arasındaki işbirliğinin mevcut halini ve geleceğini görüştüğü belirtildi.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belarus Savunma Bakanı Andrey Ravkov ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında, taraflar savunma bakanlıkları arasındaki ikili işbirliğinin mevcut halini ve geleceğini değerlendirdi, bölgesel ve uluslararası güvenliğin güncel sorunlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulundu" dendi.

Belarus'u ziyaret eden Akar, bugün ayrıca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eylemlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Belarus lider, Türk ordusunun etkinliğini ve eylemlerini planlama yeteneğini takdir ettiklerini vurguladı.