Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu, FETÖ'den tutuklandı

© AA / Atalay Demirci hakkındaki FETÖ davasında yeni gelişme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, pazartesi günü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.