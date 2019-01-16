Odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda gezdi: 'Adana donuyor donuyor'

Geçen aylarda kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp ‘Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yaptırmıştı. Yaptığı pankart ile kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez sırtına odun sobası bağlayarak insanları şaşırttı.

Aslan, tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp Merkez Otogar içerisinde gezmeye başladı. Otogardaki yolcuların sorularını yanıtlayan Aslan, "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor" diye cevap verdiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf kısa sürede büyük beğeni topladı.

Odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda gezdi: 'Adana, Çukurova yanıyor' diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyorhttps://t.co/2Z3qgYg5NY pic.twitter.com/xi3lzd3aO9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2019

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