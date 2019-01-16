Kamu Başdenetçisi Malkoç: Biz eşler ayrılsın diye kanun çıkarmışız

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye gazetesine gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurumun devlet, kamu kurumları, idareyle vatandaş arasında bir dostluk köprüsü olduğunu belirten Malkoç, "Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı. Fakat bize yapmış olduğunuz müracaatı, idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, bir denetim kurumu ama denetlerken halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyor" dedi.
Şeref Malkoç, 2018'de kuruma 17 bin 585 şikayet başvurusu olduğunu, bunun yanında 98 bin kişinin bilgi aldığını aktararak, kuruma yapılan toplam başvurunun 110 bini aştığını kaydetti. Kurumun en büyük sıkıntısının yeterince bilinmemek olduğuna işaret eden Malkoç, üniversitelerdeki öğrencilere yönelik de etkinlikler düzenlediklerini, onların hak arama yollarına ilişkin bilgilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Malkoç, şunları kaydetti:
Şeref Malkoç, arabuluculuk sistemi ile ilgili de bilgi verdi. İş davalarında 2018 yılında arabuluculuğun zorunlu hâle getirildiğini, böylece dava açma sayısının yüzde 70 azaldığını söyledi.
Ayrılan çiftler arasındaki en önemli problemlerden birinin ömür boyu nafaka olduğunu kaydeden Malkoç, "Aslında kanunlarımız bu problemin çözümü için yeterli. Ancak mahkemelerin uygulamasında sıkıntı var" ifadesini kullandı. Aile arabuluculuğunun kurulmasını da kendilerinin tavsiye ettiğini anlatan Malkoç "Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız. Aile arabuluculuğu ile ilgili Adalet Bakanlığı iyi bir çalışma yapıyor" diye konuştu.
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