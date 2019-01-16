Kamu Başdenetçisi Malkoç: Biz eşler ayrılsın diye kanun çıkarmışız

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız" görüşünü dile getirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye gazetesine gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurumun devlet, kamu kurumları, idareyle vatandaş arasında bir dostluk köprüsü olduğunu belirten Malkoç, "Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı. Fakat bize yapmış olduğunuz müracaatı, idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, bir denetim kurumu ama denetlerken halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyor" dedi.

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Hayvanlara eziyet edilmesi ve bazı sokak hayvanlarının çocuklara zarar vermesi konularını rapora döküp çözüm önerebilmek için 24 Ocak'ta çalıştay düzenleyeceklerini kaydeden Şeref Malkoç, bu konuda gerekli düzenlemelerin zamanında yapılmadığını belirtti. Türkiye'de köpek her zaman sevilse de yeni yeni evlerde bakılmaya başlandığını ifade eden Malkoç, "Bir hevesle köpek alıp, evde bir problem çıkınca da köpeği sokağa atıyorlar. Bu köpekler de insanlara saldırabiliyor. Köpek satışına bir düzenleme gelmeli. Köpeklere bir çip takılmalı. Sokakta başı boş köpek görülürse, kime ait olduğu bilinir. Bir de köpek alan biri kafasına göre köpeği bırakmamalı. Belediyelerle iletişime geçmesi gerekir. Bununla ilgili ciddi düzenlemeler yapılırsa hemen olmasa da 5-10 yıl içinde problem çözülür. Şimdi en koyu hayvan hakları savunucularından, başı boş hayvanlar sebebiyle büyük mağduriyet yaşayanlara kadar herkesi bir araya toplayarak, çözüm önerilerini toplayacağız" dedi.

Şeref Malkoç, 2018'de kuruma 17 bin 585 şikayet başvurusu olduğunu, bunun yanında 98 bin kişinin bilgi aldığını aktararak, kuruma yapılan toplam başvurunun 110 bini aştığını kaydetti. Kurumun en büyük sıkıntısının yeterince bilinmemek olduğuna işaret eden Malkoç, üniversitelerdeki öğrencilere yönelik de etkinlikler düzenlediklerini, onların hak arama yollarına ilişkin bilgilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Malkoç, şunları kaydetti:

- Türkiye'de son yıllarda her alanda çok güzel gelişmeler oldu. İşte Kamu Denetçiliğinin kurulması da bunlardan biri. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması bunlardan biri.

Şeref Malkoç, arabuluculuk sistemi ile ilgili de bilgi verdi. İş davalarında 2018 yılında arabuluculuğun zorunlu hâle getirildiğini, böylece dava açma sayısının yüzde 70 azaldığını söyledi.

Ayrılan çiftler arasındaki en önemli problemlerden birinin ömür boyu nafaka olduğunu kaydeden Malkoç, "Aslında kanunlarımız bu problemin çözümü için yeterli. Ancak mahkemelerin uygulamasında sıkıntı var" ifadesini kullandı. Aile arabuluculuğunun kurulmasını da kendilerinin tavsiye ettiğini anlatan Malkoç "Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız. Aile arabuluculuğu ile ilgili Adalet Bakanlığı iyi bir çalışma yapıyor" diye konuştu.