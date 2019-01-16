Feridun Düzağaç uzlaşmayı reddetti: Uludağ Sözlük yazarının hapsi isteniyor

Soruşturma kapsamında, o mesajı paylaşan kullanıcının Yozgat'ta yaşayan 42 yaşındaki Turgay K. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan Turgay K., paylaştığı mesajdan dolayı pişman olduğunu ve ünlü şarkıcı ile uzlaşmak istediğini beyan etti. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Fakat Feridun Düzağaç, Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, geçen günlerde tamamlandı. Turgay K. hakkında, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ı hedef alarak yazdığı paylaşımlar nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Turgay K., gelecek günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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