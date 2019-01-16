Hacettepe Teknokent'le ilgili FETÖ soruşturması: 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında üçüncü dalga olarak; Ankara ve İstanbul illerinde toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Şu aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştır."