'Adnan Oktar'ın gözde kediciği' Koncagül itirafçı oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beril Koncagül, itirafçı oldu ve sekiz gün savcılıkta ifade verdikten sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi.
Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, Oktar'ın avukatları tarafından tehdit edildiğini ve 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde anlattı.
Koncagül, Dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3'te ikisine zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.
İTİRAFÇI SAYISI 31'E YÜKSELDİ
Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
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