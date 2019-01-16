Antalya'dan 4 TL'ye yola çıkan domates, İstanbul'da mutfağa 14 TL'ye giriyor

Çarşı ve pazarlarda spekülatif fiyat artışları yaşanıyor. Antalya Kumluca’dan 4 TL’ye yola çıkan domates, mutfağa 14 liraya giriyor. Diğer meyve sebzelerde de manzara değişmiyor. Antalya’dan çıkan ürünler en az yüzde 200 zamlanmadan mutfağa ulaşmıyor.

Yeni Şafak'tan Fatih Özer'in haberine göre, Antalya'da çiftçilerin ortalama 3.5 TL'ye sattığı domates üretici halinden 4 TL'ye yola çıkıyor. Aynı şekilde üretici halinde alınan ve yüzde 10'u geçmeyen komisyon dahil salatalık 5.70 TL, fasulye 7 TL'den büyük şehirlere doğru yola çıkıyor. Fiyat artışları da bu 700 kilometrelik yolculukla birlikte başlıyor.

Kumluca'dan ürünleri alan tüccar-komisyoncular ve zincir marketler İstanbul'da fahiş karlarla satışa sunuyor. Kaliteli domates İstanbul gibi büyükşehirlerdeki halde 10 TL, market ve pazarlarda ise 13 ile 15 lira arasında satılıyor. Üreticinin 5.70 TL'ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali'nde 8 TL, markette ise 14 TL'ye satılıyor. Yine üreticiden 7 TL'ye alınan fasulye İstanbul Sebze Hali'nde 14 TL'ye mutfağa ise 18 TL'ye giriyor. Diğer sebzelerde de manzara değişmiyor. Antalya'dan çıkan sebzeler en az yüzde 200 zam yemeden mutfağa ulaşmıyor.

ÜRETİCİYE KİLO BAŞI 80 KURUŞ KALIYOR



Kumluca ilçesinde serada domates üretimi yapan çiftçi Hidayet Gökçe, fidan aşamasından hasada kadar 90 günlük bir üretim süresi olduğunu ifade etti. Gökçe tüketici kadar üreticinin de mağdur olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tüm maliyetler hesaplandığında domatesin kilosu üreticiye 3 TL'ye mal edilir. Çiftçi topladığı ürünü, üretici haline belirlenen fiyat aralığına göre satar. Son fiyat listesinde domatesin kilosu 3,80 TL olarak belirlendi. Bu demek oluyor ki 3 aylık emeğin ardından üreticiye 80 kuruş kalmıştır. Vatandaşlar sebzenin üretici hallerinden pahalıya çıktığını sanıyor. Burada iki tip hal vardır. Birincisi üretici hali, ikincisi ise tüketici hali. Üretici halleri belirlenen fiyatlarda çiftçiden ürünü alır. Üzerine hiçbir zam yapmadan, malı alıcıya satar. Asıl zam oranları da bundan sonra olur. Ürünler tüketici hallerinde büyük zam görür. Büyük marketler de aynı şekilde çalışır. Bugün markette domates 12 liraya satılıyor ama o ürünü buradan 4 liraya alıyor."