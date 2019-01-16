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11:44 16 Ocak 2019
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    Hacker

    Firma bilgilerini Alibaba.com'dan temin eden 'Aradaki Adam'ların vurgununa 13 yıl hapis istemi

    © Flickr/ powtac
    Türkiye
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    'Aradaki Adam' yöntemiyle dolandırıcılık yapan Nijeryalı hacker çete ve Türk işbirlikçileri hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin hacklenen mail adresleriyle benzer mail adresleri oluşturdukları, firma bilgilerini Alibaba.com gibi ticaret sitelerinden temin ettikleri ifade edildi.

    Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, Danimarkalı bir şirketi dolandıran Nijeryalı hacker çete ve Türk işbirlikçileri hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Gözaltı- Tutuklama
    © AA /
    Birlikte dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini dolandırıp klip çekti
    'Aradaki Adam' yöntemiyle uluslararası dolandırıcılık yapan Nijeryalı hacker çetesinin lideri Otunba Cash lakaplı Emmanuel Ndubısı Aneke ve Türk işbirlikçilerinin de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 kişi 'dolandırıcılık', 'bilişim sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından yargılanıyor.

    İddiaya göre, çete Danimarka'da faaliyet gösteren GM Plast isimli dünya çapında iş yapan plastik şirketinin e-mail adresini hack'leyerek buradan çeşitli yazışmalarla şirketin bilgisi dışında işlem ve para transferleri gerçekleştirdi. Bunun üzerine Danimarka polisi, Türk emniyetine yazı göndererek ülkelerinde faaliyet yürüten GM Plast adlı şirketin e-posta adresine yetkisiz erişim yapıldığını ve 1 milyon 415 bin 970 dolar (10 milyon TL) paranın Işıkdağ Tekstil'in Türkiye'deki hesaplarına gönderildiğini bildirdi.

    DOLANDIRILACAKLAR LİSTESİ YAPMIŞLAR

    Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık iddianamesinde Türkiye'de bulunan Işıkdağ Tesktil isimli firmasının 2017 yılında tekstil üzerine olay tarihine kadar tersanede işçi olarak çalışan Zekeriya Işıkdağ tarafından kurulmuş olarak görüldüğünü ancak bu olaya kadar firmanın başka bir hiçbir faaliyetine rastlanmadığını belirtti. Söz konusu parayı ise Ertuğrul Danış ve bu tür eylemlerde uzman olduğu belirtilen Evren Terkan'ın birlikte çektiği ifade edildi.

    Dolandırıcılık çetesinin lideri dizi oyuncusu çıktı
    © Fotoğraf : DHA
    Dolandırıcılık çetesinin lideri dizi oyuncusu çıktı
    İddianamede, bilgisayar korsanı olarak nitelenen şüphelilerin hacklenen mail adresleriyle benzer mail adresleri oluşturdukları, sosyal mühendislik yaparak uluslararası ticaret yapan firma bilgilerini Alibaba.com gibi ticaret sitelerinden temin ettikleri ifade edildi. İddianamede çetenin şirketin mail trafiğine müdahale ettiği belirtilerek benzer mail adresleri oluşturmak suretiyle firmaları kendi oluşturduğu sahte mail adreslerine yönlendirme yaptıkları anlatıldı.

    Şüpheli şahsılardan elde edilen dijital materyallerin incelenmesinde çektirdikleri fotoğraflarda normal yollarla kazanılamayacak miktarlarda paralara rastlandığı, Nijerya bankalarına yüksek miktarlarda para transferlerinin gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca dijital belgelerde, Türk bankalarına ait hesap numaraları ile dolandırılacak kişilere ait isimlere rastlandığı öğrenildi.

    Etiketler:
    Banka, Bilgisayar korsanı, Hacker, Dolandırıcılık, Alibaba, Danimarka, Nijerya, Türkiye
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